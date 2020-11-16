Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
16 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
636 - Kadisiye Muharebesi başladı.
1532 - Francisco Pizarro ve adamları, İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir aldılar.
1698 - Karlofça Antlaşması görüşmelerine başlandı.
1849 - Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi, Hükûmet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırdı, bu ceza daha sonra kürek cezasına çevrildi.
1881 - Kraliçe takımyıldızı yönünde bulunan bir H II bölgesi ve Kahraman kolu'nun bir parçası NGC 281, Edward Barnard tarafından keşfedildi.
1893 - Sparta Praha Kulübü kuruldu.
1907 - Kızılderili Toprakları ve Oklahoma Toprakları olarak anılan bölgeler birleştirilerek, Oklahoma adı altında 46. eyalet olarak ABD'ye katıldı.
1918 - Msallata şehrinde, Trablusgarp Cumhuriyeti ilan edildi.
1919 - Romanya Ordusu'nun izni ile Miklós Horthy'nin Ordusu Budapeşte'ye girdi.
1926 - Hint şair Tagore İstanbul'a geldi. Tagore, "Yaptığınız inkılaplar yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu için de parlak bir gelecek hazırlamaktadır." dedi.
1935 - Birleşik Krallık'ta Muhafazakâr Parti, seçimleri 432 sandalye alarak kazandı.
1937 - İran ve Irak sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır - Cizre demiryolunun temeli atıldı.
1938 - Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka kondu.
1938 - Başbakan Celal Bayar'ın kurduğu yeni Hükûmet, oylamaya katılan 348 üyenin oy birliğiyle güvenoyu aldı.
1938 - LSD, ilk kez olarak İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan Sandoz Laboratuvarlarında, İsviçreli kimyager Dr. Albert Hofmann tarafından sentezlendi.
1940 - Tasvir-i Efkâr gazetesi, Ziyad Ebüzziya tarafından tekrar yayımlanmaya başladı.
1942 - Kokoda Patikası Seferi sona erdi.
1945 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.
1949 - İsmet İnönü ve Celâl Bayar'a suikast ihbarı yapıldı. Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna suikast düzenleyicisi olma iddiasıyla tutuklandılar. İddianın geçersizliği anlaşılınca her ikisi de 21 Kasım günü serbest bırakıldılar.
1950 - TCG Çanakkale (S-333) gemisi, ABD Donanması'ndan Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.
1967 - Merkezi ABD'de bulunan Uluslararası Şiir Forumu, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı yaşayan en büyük Türk şairi seçti.
1975 - Eylül depreminde evsiz kalan Liceliler, Resmî Daireleri işgal etti.
1976 - İki Filistinli gerilla Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed, ömür boyu hapse mahkûm edildi. Reşit ve Muhammed 11 Ağustos 1976'da Yeşilköy havaalanında yolculara ateş açmıştı. Eylem sonrası yakalanan gerillalar, eylemi İsrail'in Uganda baskınının intikamı için yaptıklarını söylemişlerdi.
1979 - Başbakan Süleyman Demirel, "Devraldığımız şey kuyruktur, yokluktur, kan denizidir." dedi.
1981 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Çin kadın millî voleybol takımı, 14 puanla ilk şampiyonluğunu kazandı.
1983 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) kuruldu.
1986 - Mimar Sedat Hakkı Eldem, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı. Eldem'in İstanbul Zeyrek'teki Sosyal Sigortalar Kurumu Binası bu Ödüle değer görüldü.
1987 - Türkiye'ye gelen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Nihat Sargın ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Nabi Yağcı, gözaltına alındılar.
1988 - Yükseköğrenim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan düzenleme Meclis'te yasalaştı.
1991 - Bilge Karasu, "Gece" romanıyla, Pegasus Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1991 - Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, 286 oyla TBMM Başkanı seçildi.
1999 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Küba kadın millî voleybol takımı, 22 puanla 4. şampiyonluğunu kazandı.
2004 - House dizisinin ilk bölümünü yayınladı.
2006 - Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Brezilya kadın millî voleybol takımını 3-2 mağlup eden Rusya, 4. şampiyonluğunu kazandı.
2007 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda İtalya kadın millî voleybol takımı, 22 puanla ilk şampiyonluğunu kazandı.
2007 - Donald Tusk, Polonya Başbakanı olarak görevine başladı.
2009 - TRT Müzik yayına başladı.
DOĞUMLAR
MÖ 42 - Tiberius, Roma İmparatoru (ö. 37)
1717 - Jean le Rond d'Alembert, Fransız matematikçi (ö. 1783)
1839 - Louis-Honoré Fréchette, Kanadalı şair, siyasetçi ve yazar (ö. 1908)
1861 - Luigi Facta, İtalyan siyasetçi (ö. 1930)
1880 - Aleksandr Blok, Rus şair (ö. 1921)
1881 - Hugo Meisl, Avusturyalı futbolcu ve spor adamı (ö. 1937)
1895 - Paul Hindemith, Alman besteci (ö. 1963)
1902 - Wilhelm Stuckart, Alman siyasetçi ve avukat (ö. 1953)
1906 - Henri Charrière, Fransız yazar (ö. 1973)
1907 - Burgess Meredith, Amerikalı aktör (ö. 1997)
1908 - Rahibe Emmanuelle, Belçikalı-Fransız rahibe ve hayırsever (ö. 2008)
1916 - Daws Butler, Amerikalı şarkıcı (ö. 1988)
1922 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2010)
1930 - Chinua Achebe, Nijeryalı yazar (ö. 2013)
1935 - Muhammed Hüseyin Fadlallah, Lübnanlı Müslüman din adamı (ö. 2010)
1936 - Tijen Par, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1938 - Robert Nozick, Amerikalı felsefeci (ö. 2002)
1945 - Ünal Küpeli, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist
1946 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (ö. 2000)
1948 - Robert Lange, İngiliz müzisyen ve yapımcı
1950 - John Swartzwelder, Amerikalı yazar
1951 - Paula Vogel, Amerikalı oyun yazarı ve akademisyen
1952 - Shigeru Miyamoto, Japon bilgisayar oyun yapımcısı
1953 - Maurice Gourdault-Montagne, İtalyan diplomat
1956 - Yunus Söylet, Türk akademisyen ve tıp profesörü
1957 - Jacques Gamblin, Fransız aktör
1958 - Marg Helgenberger, Amerikalı oyuncu
1958 - Sooronbay Ceenbekov, Kırgız siyasetçi
1959 - Corey Pavin, Amerikalı golfçü
1961 - Corinne Hermès, Fransız şarkıcı
1963 - René Steinke, Alman aktör
1964 - Diana Krall, Kanadalı caz piyanisti ve şarkıcısı
1964 - Valeria Bruni Tedeschi, İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu
1966 - Christian Lorenz, Alman müzisyen
1968 - Serdar Cebe, Türk haber spikeri
1970 - Dennis Kelly, İngiliz tiyatro ve dizi yazarı
1971 - Taner Ertürkler, Türk oyuncu
1971 - Mustapha Hadji, Faslı futbolcu
1977 - Maggie Gyllenhaal, Amerikalı oyuncu
1978 - Mehtap Sızmaz, Türk atlet
1978 - Gerhard Tremmel, Alman futbolcu
1979 - Çağla Kubat, Türk manken, oyuncu ve sporcu
1979 - Milada Spalová, Çek voleybolcu
1980 - Hasan Üçüncü, Türk futbolcu
1982 - Amar'e Stoudemire, Amerikalı basketbolcu
1983 - Ege Çubukçu, Türk rap, R&B sanatçısı, söz yazarı ve prodüktör
1986 - Daniel Angulo, Ekvadorlu futbolcu
1988 - Helly Luv, Kürt asıllı Fin şarkıcı, dansçı ve oyuncu
1993 - Bahrudin Atajic, Boşnak futbolcu
1995 - Noah Gray-Cabey, Amerikalı oyuncu ve müzisyen
1995 - Aslı Bekiroğlu, Türk oyuncu
ÖLÜMLER
1271 - III. Henry, İngiltere Kralı (d. 1207)
1797 - II. Friedrich Wilhelm, Prusya Hükümdarı (d. 1744)
1831 - Carl von Clausewitz, Prusyalı general ve entelektüel (d. 1780)
1876 - Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Türk hattat, bestekâr ve devlet adamı (d. 1801)
1922 - Hüseyin Hilmi, Türk sosyalist siyasetçi, Osmanlı Sosyalist Fırkası ile Türkiye Sosyalist Fırkası kurucusu ve Serbest İzmir ve İştirak gazeteleri direktörü (d. 1885)
1927 - Adolf Joffe, komünist devrimci, Bolşevik siyasetçi ve Karaylar diplomatı (ö. 1883)
1934 - Karl von Linde, Alman mucit (d. 1842)
1935 - Celal Sahir Erozan, Türk şair (d. 1883)
1938 - Abbas Mirza Şerifzade, Azeri oyuncu ve yönetmen (d. 1893)
1960 - Clark Gable, Amerikalı aktör (d. 1901)
1964 - Adnan Çalıkoğlu, Türk siyasetçi (d. 1916)
1964 - Suphi Konak, Türk siyasetçi (d. 1922)
1967 - Native Dancer, ABD doğumlu safkan yarış atı (d. 1950)
1971 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (d. 1943)
1973 - Alan Watts, Amerikalı filozof (d. 1915)
1974 - Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Türk sosyolog ve halkbilimci (d. 1901)
1974 - Werner Issel, Alman mimar (d. 1884)
1977 - Muhit Tümerkan, Türk siyasetçi (d. 1906)
1982 - İbrahim Öktem, Türk siyasetçi ve Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1904)
1983 - Dora Gabe, Bulgar şair, yazar, çevirmen ve aktivist (d. 1888)
1984 - Leonard Rose Amerikalı müzisyen (d. 1918)
1990 - Fikret Kolverdi, Türk ressam (d. 1920)
1990 - Ege Bagatur, Türk siyasetçi (d. 1937)
1993 - Lucia Popp, Slovak opera sanatçısı (d. 1939)
1995 - Ralph Kronig, Alman fizikçi (d. 1904)
1997 - Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Mehmet Ali Erbil'in babası) (d. 1925)
2000 - Ahmet Kaya, protest müzik sanatçısı (d. 1957)
2006 - Milton Friedman, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1912)
2007 - İhya Balak, Türk bürokrat (d. 1952)
2007 - Nurten İnnap, Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu (d. 1934)
2008 - Erkan Ocaklı, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1949)
2009 - Antonio De Nigris Guajardo, Meksikalı futbolcu (d. 1978)
2012 - Kerem Güney, Türk müzisyen (d. 1939)
2015 - Atilla Arcan, Türk aktör ve komedyen (d. 1945)
2015 - David Canary, Amerikalı oyuncu (d. 1938)
2016 - Mete Dönmezer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1947)