Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşananlar!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşananlar!

16.11.2020 01:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 02:02
Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

16 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

636 - Kadisiye Muharebesi başladı.

1532 - Francisco Pizarro ve adamları, İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir aldılar.

1698 - Karlofça Antlaşması görüşmelerine başlandı.

1849 - Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi, Hükûmet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırdı, bu ceza daha sonra kürek cezasına çevrildi.

1881 - Kraliçe takımyıldızı yönünde bulunan bir H II bölgesi ve Kahraman kolu'nun bir parçası NGC 281, Edward Barnard tarafından keşfedildi.

1893 - Sparta Praha Kulübü kuruldu.

1907 - Kızılderili Toprakları ve Oklahoma Toprakları olarak anılan bölgeler birleştirilerek, Oklahoma adı altında 46. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1918 - Msallata şehrinde, Trablusgarp Cumhuriyeti ilan edildi.

1919 - Romanya Ordusu'nun izni ile Miklós Horthy'nin Ordusu Budapeşte'ye girdi.

1926 - Hint şair Tagore İstanbul'a geldi. Tagore, "Yaptığınız inkılaplar yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu için de parlak bir gelecek hazırlamaktadır." dedi.

1935 - Birleşik Krallık'ta Muhafazakâr Parti, seçimleri 432 sandalye alarak kazandı.

1937 - İran ve Irak sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır - Cizre demiryolunun temeli atıldı.

1938 - Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka kondu.

1938 - Başbakan Celal Bayar'ın kurduğu yeni Hükûmet, oylamaya katılan 348 üyenin oy birliğiyle güvenoyu aldı.

1938 - LSD, ilk kez olarak İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan Sandoz Laboratuvarlarında, İsviçreli kimyager Dr. Albert Hofmann tarafından sentezlendi.

1940 - Tasvir-i Efkâr gazetesi, Ziyad Ebüzziya tarafından tekrar yayımlanmaya başladı.

1942 - Kokoda Patikası Seferi sona erdi.

1945 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.

1949 - İsmet İnönü ve Celâl Bayar'a suikast ihbarı yapıldı. Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna suikast düzenleyicisi olma iddiasıyla tutuklandılar. İddianın geçersizliği anlaşılınca her ikisi de 21 Kasım günü serbest bırakıldılar.

1950 - TCG Çanakkale (S-333) gemisi, ABD Donanması'ndan Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.

1967 - Merkezi ABD'de bulunan Uluslararası Şiir Forumu, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı yaşayan en büyük Türk şairi seçti.

1975 - Eylül depreminde evsiz kalan Liceliler, Resmî Daireleri işgal etti.

1976 - İki Filistinli gerilla Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed, ömür boyu hapse mahkûm edildi. Reşit ve Muhammed 11 Ağustos 1976'da Yeşilköy havaalanında yolculara ateş açmıştı. Eylem sonrası yakalanan gerillalar, eylemi İsrail'in Uganda baskınının intikamı için yaptıklarını söylemişlerdi.

1979 - Başbakan Süleyman Demirel, "Devraldığımız şey kuyruktur, yokluktur, kan denizidir." dedi.

1981 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Çin kadın millî voleybol takımı, 14 puanla ilk şampiyonluğunu kazandı.

1983 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) kuruldu.

1986 - Mimar Sedat Hakkı Eldem, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı. Eldem'in İstanbul Zeyrek'teki Sosyal Sigortalar Kurumu Binası bu Ödüle değer görüldü.

1987 - Türkiye'ye gelen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri Nihat Sargın ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Nabi Yağcı, gözaltına alındılar.

1988 - Yükseköğrenim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan düzenleme Meclis'te yasalaştı.

1991 - Bilge Karasu, "Gece" romanıyla, Pegasus Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1991 - Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, 286 oyla TBMM Başkanı seçildi.

1999 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Küba kadın millî voleybol takımı, 22 puanla 4. şampiyonluğunu kazandı.

2004 - House dizisinin ilk bölümünü yayınladı.

2006 - Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Brezilya kadın millî voleybol takımını 3-2 mağlup eden Rusya, 4. şampiyonluğunu kazandı.

2007 - Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda İtalya kadın millî voleybol takımı, 22 puanla ilk şampiyonluğunu kazandı.

2007 - Donald Tusk, Polonya Başbakanı olarak görevine başladı.

2009 - TRT Müzik yayına başladı.

DOĞUMLAR

MÖ 42 - Tiberius, Roma İmparatoru (ö. 37)

1717 - Jean le Rond d'Alembert, Fransız matematikçi (ö. 1783)

1839 - Louis-Honoré Fréchette, Kanadalı şair, siyasetçi ve yazar (ö. 1908)

1861 - Luigi Facta, İtalyan siyasetçi (ö. 1930)

1880 - Aleksandr Blok, Rus şair (ö. 1921)

1881 - Hugo Meisl, Avusturyalı futbolcu ve spor adamı (ö. 1937)

1895 - Paul Hindemith, Alman besteci (ö. 1963)

1902 - Wilhelm Stuckart, Alman siyasetçi ve avukat (ö. 1953)

1906 - Henri Charrière, Fransız yazar (ö. 1973)

1907 - Burgess Meredith, Amerikalı aktör (ö. 1997)

1908 - Rahibe Emmanuelle, Belçikalı-Fransız rahibe ve hayırsever (ö. 2008)

1916 - Daws Butler, Amerikalı şarkıcı (ö. 1988)

1922 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2010)

1930 - Chinua Achebe, Nijeryalı yazar (ö. 2013)

1935 - Muhammed Hüseyin Fadlallah, Lübnanlı Müslüman din adamı (ö. 2010)

1936 - Tijen Par, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1938 - Robert Nozick, Amerikalı felsefeci (ö. 2002)

1945 - Ünal Küpeli, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist

1946 - Terence McKenna, Amerikalı yazar ve filozof (ö. 2000)

1948 - Robert Lange, İngiliz müzisyen ve yapımcı

1950 - John Swartzwelder, Amerikalı yazar

1951 - Paula Vogel, Amerikalı oyun yazarı ve akademisyen

1952 - Shigeru Miyamoto, Japon bilgisayar oyun yapımcısı

1953 - Maurice Gourdault-Montagne, İtalyan diplomat

1956 - Yunus Söylet, Türk akademisyen ve tıp profesörü

1957 - Jacques Gamblin, Fransız aktör

1958 - Marg Helgenberger, Amerikalı oyuncu

1958 - Sooronbay Ceenbekov, Kırgız siyasetçi

1959 - Corey Pavin, Amerikalı golfçü

1961 - Corinne Hermès, Fransız şarkıcı

1963 - René Steinke, Alman aktör

1964 - Diana Krall, Kanadalı caz piyanisti ve şarkıcısı

1964 - Valeria Bruni Tedeschi, İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu

1966 - Christian Lorenz, Alman müzisyen

1968 - Serdar Cebe, Türk haber spikeri

1970 - Dennis Kelly, İngiliz tiyatro ve dizi yazarı

1971 - Taner Ertürkler, Türk oyuncu

1971 - Mustapha Hadji, Faslı futbolcu

1977 - Maggie Gyllenhaal, Amerikalı oyuncu

1978 - Mehtap Sızmaz, Türk atlet

1978 - Gerhard Tremmel, Alman futbolcu

1979 - Çağla Kubat, Türk manken, oyuncu ve sporcu

1979 - Milada Spalová, Çek voleybolcu

1980 - Hasan Üçüncü, Türk futbolcu

1982 - Amar'e Stoudemire, Amerikalı basketbolcu

1983 - Ege Çubukçu, Türk rap, R&B sanatçısı, söz yazarı ve prodüktör

1986 - Daniel Angulo, Ekvadorlu futbolcu

1988 - Helly Luv, Kürt asıllı Fin şarkıcı, dansçı ve oyuncu

1993 - Bahrudin Atajic, Boşnak futbolcu

1995 - Noah Gray-Cabey, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1995 - Aslı Bekiroğlu, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

1271 - III. Henry, İngiltere Kralı (d. 1207)

1797 - II. Friedrich Wilhelm, Prusya Hükümdarı (d. 1744)

1831 - Carl von Clausewitz, Prusyalı general ve entelektüel (d. 1780)

1876 - Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Türk hattat, bestekâr ve devlet adamı (d. 1801)

1922 - Hüseyin Hilmi, Türk sosyalist siyasetçi, Osmanlı Sosyalist Fırkası ile Türkiye Sosyalist Fırkası kurucusu ve Serbest İzmir ve İştirak gazeteleri direktörü (d. 1885)

1927 - Adolf Joffe, komünist devrimci, Bolşevik siyasetçi ve Karaylar diplomatı (ö. 1883)

1934 - Karl von Linde, Alman mucit (d. 1842)

1935 - Celal Sahir Erozan, Türk şair (d. 1883)

1938 - Abbas Mirza Şerifzade, Azeri oyuncu ve yönetmen (d. 1893)

1960 - Clark Gable, Amerikalı aktör (d. 1901)

1964 - Adnan Çalıkoğlu, Türk siyasetçi (d. 1916)

1964 - Suphi Konak, Türk siyasetçi (d. 1922)

1967 - Native Dancer, ABD doğumlu safkan yarış atı (d. 1950)

1971 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (d. 1943)

1973 - Alan Watts, Amerikalı filozof (d. 1915)

1974 - Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Türk sosyolog ve halkbilimci (d. 1901)

1974 - Werner Issel, Alman mimar (d. 1884)

1977 - Muhit Tümerkan, Türk siyasetçi (d. 1906)

1982 - İbrahim Öktem, Türk siyasetçi ve Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1904)

1983 - Dora Gabe, Bulgar şair, yazar, çevirmen ve aktivist (d. 1888)

1984 - Leonard Rose Amerikalı müzisyen (d. 1918)

1990 - Fikret Kolverdi, Türk ressam (d. 1920)

1990 - Ege Bagatur, Türk siyasetçi (d. 1937)

1993 - Lucia Popp, Slovak opera sanatçısı (d. 1939)

1995 - Ralph Kronig, Alman fizikçi (d. 1904)

1997 - Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Mehmet Ali Erbil'in babası) (d. 1925)

2000 - Ahmet Kaya, protest müzik sanatçısı (d. 1957)

2006 - Milton Friedman, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1912)

2007 - İhya Balak, Türk bürokrat (d. 1952)

2007 - Nurten İnnap, Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu (d. 1934)

2008 - Erkan Ocaklı, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1949)

2009 - Antonio De Nigris Guajardo, Meksikalı futbolcu (d. 1978)

2012 - Kerem Güney, Türk müzisyen (d. 1939)

2015 - Atilla Arcan, Türk aktör ve komedyen (d. 1945)

2015 - David Canary, Amerikalı oyuncu (d. 1938)

2016 - Mete Dönmezer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1947)

İlgili Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Kasım'da yaşananlar!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Berat Albayrak Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Kutsi Teoman Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rusya Yangın Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Kasım'da yaşananlar! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 02:31:38. #1.15#
title