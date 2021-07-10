Tarihte bugün ne oldu? 10 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 10 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 10 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 10 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
10 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 10 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.
• 1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.
• 1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.
• 1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.
• 1900 - Paris metrosu açıldı.
• 1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
• 1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.
• 1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.
• 1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.
• 1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.
• 1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta siklet boks şampiyonu oldu.
• 1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
• 1961 - Galatasaray'lı millî futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo futbol takımına 675.000 liraya transfer oldu.
• 1962 - Amerika Birleşik Devletleri, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak olan Telstar uydusunu uzaya gönderdi.
• 1971 - Fas Ordusu'nun bazı birlikleri, "Krallık Rejimi"ne karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede, cumhuriyet ilan edildi.
• 1973 - Bahama Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
• 1985 - Greenpeace gemisi "Rainbow Warrior", Fransız istihbarat teşkilatı DGSE tarafından Auckland Limanı'nda bombalanarak batırıldı.
• 1991 - Boris Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.
• 1992 - Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
• 1992 - Panamalı general Manuel Noriega, Miami, Florida'da yargılandı; uyuşturucu ticareti yapmak ve haraç toplamak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• 1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.
• 2002 - Peter Paul Rubens'in Masumların Katli isimli tablosu, bir açık arttırmada 76,2 milyon dolara satıldı.
• 2020 - Ayasofya Camii, Danıştay tarafından cami statüsünde tekrar ibadete açıldı.
DOĞUMLAR
• 1509 - Jean Calvin, Fransız din reformcusu (ö. 1564)
• 1517 - Odet de Coligny, Fransız Kardinal (ö. 1571)
• 1592 - Pierre d'Hozier, Fransız tarihçi (ö. 1660)
• 1792 - George M. Dallas, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1864)
• 1830 - Camille Pissarro, Fransız ressam (ö. 1903)
• 1856 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1943)
• 1862 - Helene Schjerfbeck, Fin ressam (ö. 1946)
• 1871 - Marcel Proust, Fransız yazar (ö. 1922)
• 1895 - Carl Orff, Alman besteci (ö. 1982)
• 1902 - Kurt Alder, Alman kimyacı (ö. 1958)
• 1920 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi (ö. 2006)
• 1920 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (ö. 2011)
• 1922 - Stella Kübler, Yahudi asıllı Gestapo personeli (ö. 1994)
• 1923 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 1994)
• 1928 - Bernard Buffet, Fransız ressam (ö. 4 Ekim 2000)
• 1931 - Jerry Herman, Amerikalı besteci, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2019)
• 1939 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci (ö. 1999)
• 1940 - Raffaele Calabro, İtalyan din adamı (ö. 2017)
• 1942 - Ronnie James Dio, Amerikalı müzisyen (ö. 2010)
• 1943 - Sema Özcan, Türk oyuncu
• 1948 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 2018)
• 1950 - Prokopis Pavlopulos, Yunan hukukçu, akademisyen ve Yunanistan'ın 7. Cumhurbaşkanı
• 1956 - Mehmet Serhat Karadağ, Türk güreşçi ve antrenör
• 1957 - Barbaros Şansal, Türk moda tasarımcısı
• 1958 - Fiona Shaw, İrlandalı aktris, tiyatro ve opera yönetmenidir
• 1960 - Seth Godin, Amerikan yazardır
• 1961 - Jacky Cheung, Hong Kong'lu bir şarkıcı ve aktör
• 1969 - Gale Harold, Amerikalı aktör
• 1970 - John Simm, İngiliz oyuncu
• 1970 - Helen Sjöholm, İsveçli şarkıcı, aktris ve müzikal tiyatro performansçısı
• 1971 - Erika Jayne, Amerikalı bir şarkıcı, televizyon kişiliği ve oyuncu
• 1972 - Sofia Vergara, Kolombiyalı aktris
• 1973 - Hiromasa Yonebayashi, Japon animatör ve yönetmen
• 1974 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz aktör
• 1974 - Zeynep Gülmez, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu
• 1975 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2018)
• 1976 - Edmílson Gomes, İtalyan asıllı Brezilyalı futbolcu
• 1976 - Ludovic Giuly, Fransız futbolcu
• 1976 - Adrian Grenier, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen
• 1976 - Şafak Pavey, Türk diplomat ve siyasetçi
• 1977 - Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1979 - Gong Yoo, Güney Koreli oyuncu
• 1980 - Han Eun-jung, Güney Koreli bir aktris
• 1980 - Claudia Leitte, Brezilya'lı şarkıcısı
• 1980 - Jessica Simpson, Amerikalı şarkıcı
• 1981 - Ramazan Döne, Türk hentbol oyuncusu
• 1981 - Aleksandar Tunchev, Bulgar futbolcudur
• 1982 - Leila Alaoui, Faslı-Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (ö. 2016)
• 1983 - Kim Hee-chul, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, besteci ve sunucudur
• 1983 - Gülşifte Ferahani, İranlı sinema oyuncusu, aktivist ve şarkıcı
• 1983 - Barış Pehlivan, Türk gazeteci ve yazardır
• 1983 - MakSim, Rus şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
• 1984 - Saori Arita, Japon voleybolcu
• 1984 - Michaël Chrétien Basser, Fransız asıllı Faslı millî futbolcudur
• 1984 - Mark González, Şilili futbolcudur
• 1984 - Lawrence Olum, Kenyalı futbolcudur
• 1985 - Mario Gómez, Alman futbolcu
• 1986 - Wyatt Russell, Amerikalı oyuncu
• 1989 - Alan Carvalho, Brezilyalı futbolcu
• 1989 - İsmail Köybaşı, Türk futbolcu
• 1989 - Carlos Zambrano, Perulu millî futbolcudur
• 1990 - Ciara Everard, İrlandalı atlet
• 1990 - Emily Skeggs, Amerikalı aktris ve şarkıcı
• 1990 - Ali Şaşal Vural, Türk kaleci
• 1990 - Emilijus Zubas, Litvanya'lı millî futbolcudur
• 1991 - Kim Cesarion, İsveçli şarkıcıdır
• 1993 - Perrie Edwards, İngiliz müzisyen ve Little Mix'in üyesi
• 1995 - Ada Hegerberg, Norveçli futbolcu
ÖLÜMLER
• 138 - Hadrianus, Roma İmparatoru (d. 76)
• 649 - Li Shimin, 626-649 yılları arasında Çin imparatoru (d. 599)
• 831 - Zübeyde bint Cafer, Abbasi halifelerinden Hârûnürreşîd'in hanımı, Emîn'in annesidir
• 983 - VII. Benedictus, Katolik Kilisesi'nin Ekim 974 tarihinden ölümüne kadar Papa'sıydı
• 1099 - El Cid (Rodrigo Díaz de Vivar), Kastilyalı asil, komutan ve diplomat (d. 1040)
• 1103 - I. Erik, kardeşi I. Olaf'ı takiben 1095 yılında Danimarka Kralı olmuştur (d. 1060)
• 1226 - Zahir, Abbasi halifelerinin otuzbeşincisidir (d. 1176)
• 1453 - Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. ?)
• 1559 - II. Henri, 31 Mart 1547'den ölümüne kadar Fransa Kralı. I. François'un ikinci oğludur (d. 1519)
• 1561 - Rüstem Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Sadrazam (d. 1500)
• 1601 - Damat İbrahim Paşa, bir Osmanlı devlet adamıdır
• 1851 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Fransız sanatçı ve kimyager (d. 1787)
• 1884 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1837)
• 1910 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (d. 1812)
• 1915 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (d. 1861)
• 1936 - Rafael de Nogales Méndez, Venezuelalı asker ve yazar (d. 1879)
• 1944 - Lucien Pissarro, İngiliz manzara ressamı, grafiker, ahşap oymacısı, sanatsal kitap tasarımcısı ve baskıcısı (d. 1863)
• 1975 - Nurettin Topçu, Türk yazar, akademisyen ve fikir adamı (d. 1909)
• 1977 - Şükrü Gülesin, Türk futbolcu ve spor yazarı (d. 1922)
• 1979 - Arthur Fiedler, Amerikalı orkestra yönetmeni (d. 1894)
• 1982 - Ziya Keskiner, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen (d. 1910)
• 1992 - Cevdet Kudret, Türk yazar ve edebiyat tarihçisi (d. 1907)
• 1994 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1923)
• 1995 - Mehmet Ali Aybar, Türk siyasetçi ve yazar (d. 1908)
• 1996 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (d. 1916)
• 2006 - Şamil Basayev, Çeçen lider (d. 1965)
• 2013 - Ali İsmail Korkmaz, Türk öğrenci (Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden) (d. 1994)
• 2013 - Kemal Güven, Türk hukukçu ve siyasetçi (d. 1921)
• 2015 - Ömer Şerif, Lübnan asıllı Mısırlı sinema oyuncusu (d. 1932)
• 2016 - Ebu Ömer eş-Şişani, Irak ve Şam İslam Devleti'nin liderlerinden biri ve askeri komutanı olan Çeçen militan (d. 1986)
• 2016 - Atilla Manizade, Türk opera sanatçısı (d. 1934)
• 2017 - Peter Härtling, Alman yazar, şair, yayıncı ve gazetecidir (d. 1933)
• 2017 - Eugene Koffi Kouame, Fildişi Sahilli futbolcudur (d. 1988)
• 2017 - Isabelle Sadoyan, Ermeni asıllı Fransız oyuncu (d. 1928)
• 2018 - Carlo Benetton, İtalyan bilyoner iş adamı (d. 1943)
• 2018 - Jan Henry T. Olsen, Norveçli siyasetçidir (d. 1956)
• 2018 - Darryl Rogers, Eski Amerikan futbolcusu ve antrenörü (d. 1935)
• 2019 - Paulo Henrique Amorim, Brezilyalı gazeteci (d. 1942)
• 2019 - Valentina Cortese, İtalyan oyuncu (d. 1923)
• 2019 - Denise Nickerson, Amerikalı oyuncudur (d. 1957)
• 2019 - Albert Shepherd, İngiliz oyuncu (d. 1936)
• 2020 - Jack Charlton, İngiliz futbolcu (d. 1935)
• 2020 - Corra Dirksen, Güney Afrikalı ragbi birliği oyuncusu (d. 1938)
• 2020 - Ghaida Kambash, Iraklı kadın siyasetçi (d. 1974)
• 2020 - Cosmas Magaya, Zimbabwe mbira müzisyeni (d. 1953)
• 2020 - Paik Sun-yup, Güney Koreli asker (d. 1920)
• 2020 - Lara Victoria van Ruijven, Hollandalı kısa pist sürat patencisi (d. 1992)
• 2020 - Olga Tass, Macar jimnastikçi (d. 1929)
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