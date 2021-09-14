Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu - Haberler
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BBC

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu

BBC / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'daki sivilleri öldürdüğü iddiası kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor. BBC Afgan Servisi, bazı sivillerin öldürüldüğünü doğrulayan video görüntülerine ulaşırken, bir hafta önce düşen direnişin kalesi Pençşir eyaletinde en az 20 kişinin bu şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Yerel kaynaklar kurbanlardan birinin 2 çocuk babası esnaf Abdul Sami olduğunu doğrularken, işkence izleri taşıyan cansız bedeninin evinin yakınlarında bulunduğu belirtildi.

İletişim kanallarının kesilmesine rağmen Pençşir'den ulaştırılan görüntülerde, Taliban savaşçıları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir adamın, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI VURULAN KİŞİNİN SİVİL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vurulan adamın ordu mensubu olup olmadığı bilinmiyor. Bölgede kamuflaj kıyafetleri yaygın olarak giyiliyor. Videodaki bir görgü tanığı vurulan kişinin sivil olduğunu vurguluyor. BBC, Pençşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi.

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami olduTaliban militanlarınca etrafı çevrilen adam, bir süre sonra yere yığıldı.

CANSIZ BEDENİ EVİNİN YAKININDA BULUNDU

İki çocuk babası esnaf Abdul Sami, kurbanlardan biriydi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı. Ancak Sami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu. Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

DİRENİŞİN KALESİ DE DÜŞTÜ

Taliban geçtiğimiz ay Afganistan'da iktidarı ele geçirirken, yalnızca bir bölgede ciddi bir direnişle karşılaşmıştı. Pençşir Vadisi olarak bilinen bu bölgede, Ahmed Mesud direniş güçlerinin komutasını üstlendi. Vadiyi çevreleyen dağlar, bölgenin ele geçirilmesini güçleştirdi. Ancak 7 Eylül'de Taliban direnişteki son bölgede de hakimiyetini sağladığını söyleyerek bölgeye bayrağını dikti.

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami olduYerel kaynaklar, Taliban'ın kendisine karışmayacağına inanarak bölgeyi terk etmeyen 2 çocuk babası esnafın öldürüldüğünü bildirdi.

SİVİLLERİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Direniş güçleri ise mücadeleye devam ettiklerini ileri sürdüler. Ahmed Mesud, Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yaptı ve uluslararası kamuoyunu "Taliban'a meşruiyet sağlamakla" suçladı. Şimdi dikkatler Pençşir Vadisi'nde sivillerin akıbetinin ne olacağına çevrildi.

TALİBAN HABERLERİ YALANLIYOR

Taliban sözcüleri, sivil yaşamın kaldığı yerden süreceğini söylerken, bölgeden gelen görüntüler yaşamın durduğunu, insanların bölgeden kaçmaya çalıştığını gösteriyordu. Vadiden çıkmak isteyenlerin araçlarının uzun konvoylar oluşturduğu görüntüler de medyaya yansıdı. Bölgede gıda ve ilaç yokluğu çekilebileceği uyarıları yapılıyor. Taliban ise sivilleri hedef aldığı yönündeki haberler i yalanlıyor.

Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu
BBC
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Yorumlar (1)
faruk osmani :20 senedir masum halkı kendilerini patlatarak öldürüyorlar, şimdide ülkede böyle masum insanları öldürüyorlar!! dünya özellikle türkiye (orda hem türk hem müslümanlar yaşıyor) bu duruma sessiz (dur bakalım taliban ne yapacak diye bekleyiş). yahu insanlık suçu böyle cinayetler oluyor göreceğinizi görmuşsunuzdur!! şu terrorrislere dur diyin artık, kadın çocuk yaşlı tümünü istediği gibi öldürüyorlar görmüyormusunuz??
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Haber: Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu - Haberler
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