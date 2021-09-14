Taliban direnişin kalesi Pençşir'de en az 20 sivili öldürdü! Kurbanlardan biri de esnaf Abdul Sami oldu

İletişim kanallarının kesilmesine rağmen Pençşir'den ulaştırılan görüntülerde, Taliban savaşçıları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir adamın, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI VURULAN KİŞİNİN SİVİL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vurulan adamın ordu mensubu olup olmadığı bilinmiyor. Bölgede kamuflaj kıyafetleri yaygın olarak giyiliyor. Videodaki bir görgü tanığı vurulan kişinin sivil olduğunu vurguluyor. BBC, Pençşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi.

Taliban militanlarınca etrafı çevrilen adam, bir süre sonra yere yığıldı.

CANSIZ BEDENİ EVİNİN YAKININDA BULUNDU

İki çocuk babası esnaf Abdul Sami, kurbanlardan biriydi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı. Ancak Sami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu. Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

DİRENİŞİN KALESİ DE DÜŞTÜ

Taliban geçtiğimiz ay Afganistan'da iktidarı ele geçirirken, yalnızca bir bölgede ciddi bir direnişle karşılaşmıştı. Pençşir Vadisi olarak bilinen bu bölgede, Ahmed Mesud direniş güçlerinin komutasını üstlendi. Vadiyi çevreleyen dağlar, bölgenin ele geçirilmesini güçleştirdi. Ancak 7 Eylül'de Taliban direnişteki son bölgede de hakimiyetini sağladığını söyleyerek bölgeye bayrağını dikti.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın kendisine karışmayacağına inanarak bölgeyi terk etmeyen 2 çocuk babası esnafın öldürüldüğünü bildirdi.

SİVİLLERİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Direniş güçleri ise mücadeleye devam ettiklerini ileri sürdüler. Ahmed Mesud, Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yaptı ve uluslararası kamuoyunu "Taliban'a meşruiyet sağlamakla" suçladı. Şimdi dikkatler Pençşir Vadisi'nde sivillerin akıbetinin ne olacağına çevrildi.

TALİBAN HABERLERİ YALANLIYOR

Taliban sözcüleri, sivil yaşamın kaldığı yerden süreceğini söylerken, bölgeden gelen görüntüler yaşamın durduğunu, insanların bölgeden kaçmaya çalıştığını gösteriyordu. Vadiden çıkmak isteyenlerin araçlarının uzun konvoylar oluşturduğu görüntüler de medyaya yansıdı. Bölgede gıda ve ilaç yokluğu çekilebileceği uyarıları yapılıyor. Taliban ise sivilleri hedef aldığı yönündeki haberler i yalanlıyor.