Suudi Arabistan'ın sorunları ne kadar büyük?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Suudi Arabistan'ın sorunları ne kadar büyük?

Bir zamanlar sıfır KDV politikasıyla ünlü olan Suudi Arabistan bu hafta KDV oranlarını üç kat artırarak yüzde 15'e çıkardı, aylık geçim yardımı ödemelerini de gelecek aydan itibaren durduracağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın sorunları ne kadar büyük?
14.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 08:36

Bir zamanlar, hiç vergi koymamasıyla meşhur olan Suudi Arabistan, Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarttığını ve gelecek aydan itibaren geçim yardımının iptal edileceğini duyurdu.

Bu kararlar, küresel petrol fiyatlarının geçen yıla kıyasla yarıdan aza düşmesini, hükümetin gelirlerinin yüzde 22 azalmasını ve büyük petrol projelerinin şimdilik rafa kaldırılmasını izliyor.

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, büyük ölçüde ham petrol fiyatlarının çökmesi nedeniyle, yılın ilk çeyreğinde net karında yüzde 25'lik azalma olduğunu açıkladı.

Körfez Bölgesi Uzmanı Michael Stephens "Bu önlemler, acilen harcamaları azaltma ve zayıf petrol fiyatlarını istikrara kavuşturma gereğini ortaya koyuyor. Krallığın ekonomisi korkunç durumda ve normale dönmesi zaman alacak" diyor.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-2-13220124_o.jpg"/>


Covid-19, birçoğu kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşayan milyonlarca vasıfsız Asyalı yabancı işçiye bağımlı ekonomiye büyük darbe vuruyor.

Bu arada, ülkede hala popüler olan Veliaht Prens, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde oynadığı iddia edilen rol nedeniyle, Batı'da hala bir tür parya olarak görülüyor.

Uluslararası yatırımcıların güveni, Kaşıkçı'nın Suudi ajanlar tarafından 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülüp, parçalanmasından bu yana, hala tam anlamıyla eski haline dönmedi.

Suudi Arabistan'ın kasasını beş yıldan uzun süredir boşaltan komşu Yemen'deki savaştan, hiçbir elle tutulur sonuç alınamadı ve Katar ile yaşanan sorunlar, altı ülkenin üye olduğu Körfez Arap İşbirliği Konseyi'nde (GCC) en azından yüzeyde görülen birliği parçaladı.

Peki, Suudi Arabistan'ın başı ciddi belada mı?

'Yapıdaki dayanıklılık'

Öncelikle, konuya biraz perspektif kazandırmak gerekiyor. Koronavirüs salgını, tüm dünyadaki ekonomilere ağır darbe vurdu ve Suudi Arabistan da istisna değil.

Başvurabileceği bir Kamu Yatırım Fonu var ve şu anki tahmini değeri 320 milyar dolar.

Ayrıca, çoğunluğu devletin elindeki Saudi Aramco şirketi var. Şirketin geçen yılki değeri 1,7 trilyon dolardı. Google ve Amazon'un o zamanki değerinin toplamına eşit.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-3-13220124_o.jpg"/>


Suudi Arabistan, şirketin çok küçük bir kısmını, sadece yüzde 1,5'ini 25 milyar dolara satarak, tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

2007-2010 arasında İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevini yapan Sir William Patey "Suudi Arabistan'ın yapısında önemli bir dayanıklılık olduğunu" söylüyor.

"Uzun bir süre gidebilmelerini sağlayacak çok fazla rezervleri var ve petrol fiyatlarındaki bu düşüşten, pazar paylarını koruyarak ve hatta büyüterek çıkabilirler."

Ülkeye İran'dan yönelen tehdit de, geçen Eylül'de petrol rafinelerine yönelen saldırılar ve daha sonra ABD'nin Ocak ayında Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'yi bir suikastle öldürmesiyle, en azında şimdilik azalmış görünüyor. Pentagon bu ay, acil savunma önlemi olarak gönderdiği Patriot füze bataryalarını geri çekti.

IŞİD ve El Kaide bağlantılı cihatçılardan yönelen tehdit de tam anlamıyla bitmese de, büyük ölçüde azaltıldı. Ancak Suudi Arabistan yine de aşağıdaki ciddi sorunlarla karşı karşıya;

Ekonomi

Bu hafta yapılan kemer sıkma önlemleri, ekonomiyi çeşitlendirmek adına yapılan büyük planlarla parlak bir gelecek bekleyen çok sayıda Suudi tarafından hoş karşılanmayacak.

Maliye Bakanı'nın kendisi bile bunları "acı veren önlemler" diye tanımladı. Bu yolla 26 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor ama Covid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş Suudi Merkez Bankası'na sadece Mart ayında bu kadara mal oldu.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-4-13220124_o.jpg"/>


Bu yılın ilk çeyreğinde 9 milyar dolarlık bütçe açığı oluştu.

Bu, Suudi Arabistan'ın kemer sıkma önlemlerine ilk başvuruşu değil. Mayıs 1998'de Abu Dabi'deki GCC zirvesine katılmıştım ve Veliaht Prens Abdullah, körfez ülkeleri liderlerine sert bir uyarı yapmıştı.

"Petrolün varili 9 dolar" demişti. "İyi zamanlar geride kaldı. Geriye de dönmeyecek. Hepimizin kemerleri sıkma zamanı geldi"

Aslında petrolün varil başına fiyatı, daha sonra 100 doları geçti. Ancak bu arada hükümet işe alımları dondurmuş ve ülke genelindeki inşaat projeleri yavaşlatılmıştı.

Bu kez durum daha ciddi olabilir.

Koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki çöküş tüm ülke genelindeki projelere darbe vurdu ve Veliaht Prens'in Vizyon 2030 programının hala ulaşılabilir olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini artırdı.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-5-13220124_o.jpg"/>


Ancak Suudi Arabistan, dünyanın görmezden gelemeyeceği kadar büyük ve önemli bir ekonomi.

Geçtiğimiz günlerde, Newcastle United'ın yüzde 80'ini almak gibi, büyük ses getirecek yatırımlar yapmaya çalıştılar. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz buna etik nedenlerle, şiddetle karşı çıkıyor.

ABD ve İngiltere'nin tedarikiyle, kısmen Suudi savaş uçaklarınca havadan yürütülen Yemen Savaşı'nın tüm tarafları, savaş suçları işlemekle suçlandı.

Ancak bu hava saldırılarında giderek artan sivil kayıtları, Washington ve başka başkentlerde eleştirileri de beraberinde getirdi.

Savaş, zaten Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'de herhangi bir amaca da ulaşamadı. Kongre'de Riyad'a verilen destek azaldı.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-6-13220124_o.jpg"/>


Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın güvenebileceği iki büyük müttefik ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin oldu.

Ama bu yıl, petrol vanalarını açıp, piyasayı kasten petrole boğup, iki liderin de ekonomilerine zarar vererek onların da canını sıkmayı başardı.

İran ile ilişkiler bir tür Soğuk Savaş halinde ve komşu Katar ile de daha iyi değil.

Veliaht Prens, ülkesinde de bir sosyal libarelleşme programını görülmemiş bir hızla sürdürüyor. Kadınlara araba sürme yasağı kaldırıldı ve sinemalar, her iki cinsiyetin katılabildiği konserler ve araba yarışları gibi, daha önce duyulmamış özgürlükler verildi.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-7-13220124_o.jpg"/>


Suudi Arabistan bugün, en azından yüzeyde, geçmişe göre çok az muhafazakar bir yer.

Ama perde arkasında, siyasi baskılar arttı ve Veliaht Prens'in politikalarını sorgulamaya bile cesaret edenler, tutuklanma ve "ulusal güvenliği tehdit" suçlamasıyla karşı karşıya kalma riskini alıyor.

Yargı kararlarıyla kafa kesmeler süratle devam ediyor ve Suudi Arabistan hala insan hakları grupları tarafından en sert eleştirilen ülkelerden biri.

Tüm bunlar, Suudi Arabistan'ın hala uluslararası ekonomide dev bir oyuncu olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ülke, Kasım ayında bir sonraki G20 zirve toplantısına ev sahipliği yapacak. Ancak müttefikleri Riyad'ı hala garip ve bazen zor duruma sokacak bir ortak olarak görüyor.

İktidar

34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın konumu tartışmasız görünüyor. 84 yaşındaki babası Kral Salman'ın desteği arkasında ve sistematik bir şekilde, tahta rakip olabileckleri devre dışı bıraktı.

Veliaht Prenslik unvanını 2017'deki bir saray darbesiyle elinden aldığı, bir zamanların güçlü figürü, kuzeni Muhammed Bin Nayef, gözaltına alıp, güçsüzleştirdiği birçok üst düzey isimden sadece biri.


haberler.com/haber/2020/05/14/suudi-arabistan-in-sorunlari-ne-kadar-buyuk-8-13220124_o.jpg"/>


Yaşlı ve daha muhafazakar Suudiler arasında Muhammed Bin Salman'ın alışılmadık politikalarının, tehlikeli bir yol olduğunu söyleyerek homurdanmalar var. Ancak aynı zamanda, hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği "bir korku ikliminden" de söz ediliyor.

Muhammed bin Salman'ın ülke dışındaki şöhretinin tersine, ülkesinde, özellikle gençler arasında hala genel olarak popüler.

Sir William Petty "Verdiği özgürlüklerden en çok faydalananlar gençler. Bin Salman hala büyük bir desteğe sahip" diyor.

Bu popülerlik, kısmen yeni yeni başlayan ve genç Prens'te vücut bulan Suudi milliyetçiliğine dayanıyor.

Ancak büyük oranda, parlak bir ekonomik gelecek verebileceğine yönelik, yaygın iyimserliğe bağlı.

Bu rüyalar gerçekleşmez ve söz verilen istihdam alanları gerçek olmazsa, Suudi Arabistan kraliyet ailesinin mutlak iktidarı, biraz daha az güvenli görünmeye başlayabilir.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti Haber
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi Haber
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Haber
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Haber
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Kerem Alışık Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'ın sorunları ne kadar büyük? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 09:28:41. #1.15#
title