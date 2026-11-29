İSTANBUL Valisi Davut Gül, selin meydana geldiği Çatalca'da incelemelerde bulundu. Burada konuşan Vali Gül, "32 hemşehrimiz şimdiye kadar kurtarıldı, bu bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Herhangi bir can kaybı yok, yaralanan yok" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere'de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Sel nedeniyle mahsur kalan 32 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK'

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulundu. Burada konuşan Vali Gül, "Vali Davut Gül, "Bu bölgede araçların yoğun yağıştan hareket etmemesinden dolayı kurtarılma talepleri oldu. İtfaiyemiz, AFAD'ımız, belediyemiz, diğer kurumlar hemşerilerimizi kurtardı. 32 hemşehrimiz şimdiye kadar kurtarıldı, bu bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de zaman zaman ihbarlar geliyor. Onlara da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Herhangi bir can kaybı yok, yaralanan yok. Bununla ilgili sıkıntılı durumda olan yok. Sadece yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunlara da arkadaşlarımız tüm birimlerimiz görevinin başında müdahale ediyorlar. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak, devam edecek. Sizleri de zaman zaman bilgilendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı