Suratının Yüzde 98'i Kıllarla Kaplı! Dünyanın En Kıllı İnsanı Artık Çok Mutlu

ABD'de yaşayan Larry Gomez dünyanın en kıllı insanı. Gomez'in vücudunun yüzde 98'i kıllarla kaplı.

DÜNYANIN EN KILLI ADAMI

Kurt Adam olarak bilinen ve son derece nadir görülen rahatsızlığı olan Hiperlökoz'den muzdarip olan Gomez'in suratının dudakları hariç tamamı kıllarla kaplı. Geçmişte alay konusu olan ve bu sebeple zor günler yaşayan adam, artık "dünyanın en kıllı adamı" olarak anılmaktan gurur duyuyor.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

California'nın San Bernardino şehrinde yaşayan Gomez'in aile üyelerinin bir kısmı da bu hastalığa sahip. Hastalığı yüzünden çocukken devamlı zorbalığa maruz kaldı ve dışlandı ancak şimdi bununla yaşamayı öğrenmiş durumda.

7 YIL ÖNCE AŞKI BULDU

Hastalık dünyada 100'den az kişiyi etkiliyor. Larry 2011 yıılında kendine daire ararken tanıştığı Alicia Martinez ile evlenmiş. Larry ayda bir kez kıllarını tamamen kesiyor ancak onların çok çabuk uzamasından da şikayetçi.