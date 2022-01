Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game 2. sezon fragman yayınlandı mı? Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon gelecek mi herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Netflix'in son dönemde ses getiren yapımları arasında yer alan Squid Game dizisinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından izleyicilerden tam puan aldı. Netflix CEO'sundan konu hakkında müjdeli açıklama geldi. Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde Dünya çapında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizi hakkında Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game 2. sezon fragman izle! Squid Game 2. sezon fragman yayınlandı mı? Squid Game yeni sezon ne zaman? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

SQUİD GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Uzun süredir merak konusu olan Squid Game 2. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak soruları gündem konusu olmuştu. Netflix eş CEO'su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandors, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen Squid Game 2. sezon gelecek mi sorusuna "kesinlikle" yanıtını verdi. Squid Game izleyicilerini heyecanlandıran bu yanıt sonrası Squid Game ne zaman çıkacak sorusu gündem oldu.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game 2. sezonun ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yok fakat tahminler, 2022 sonu Squid Game 2. sezonun çıkabileceği yönünde. Resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer vereceğiz.

SQUİD GAME YENİ SEZON NE ZAMAN?

Squid Game 2. sezonu için kesinlikle cevabını veren Netflix eş CEO'su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandors ayrıca Squid Game evreni daha yeni başlıyor ifadesinde bulundu. Bu da Squid Game'in 3. sezonu için işaret olarak yorumlandı.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

SQUİD GAME 1. SEZON 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kolay yoldan para kazanmayı uman beş parasız ve çaresiz Gi-hun, esrarengiz bir oyunda yer almayı kabul eder. İlk turun başında beklenmedik, korkunç bir olay gerçekleşir.

SQUİD GAME 1. SEZON 2. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Oyuna devam etme ya da bırakma konusunda karar veremeyen grup oylama yapar. Ancak dış dünyada onları bekleyen gerçekler, en az bu oyun kadar acımasız olabilir.

SQUİD GAME 1. SEZON 3. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Birkaç oyuncu, aynı anda hem tatlı hem de ölümcül olabilecek ve gizli avantajlara sahip oyuncular barındıran sıradaki tura katılır. Bu sırada Jun-ho gizlice içeri girer. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SQUİD GAME 1. SEZON 4. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Oyuncular arasında ittifaklar kurulurken, ışıklar kapandıktan sonra yatakhanede kimse güvende değildir. Üçüncü oyunda Gi-hun'un ekibi stratejik düşünmek zorundadır.

SQUİD GAME 1. SEZON 5. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Gi-hun ve takımı gece boyunca sırayla nöbet tutar. Maskeli adamlar birlikte komplo kurdukları doktorla sorun yaşar.

SQUİD GAME 1. SEZON 6. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Oyuncular dördüncü oyun için eşleşir. Gi-hun ahlaki bir ikilemle boğuşurken Sang-woo kendini korumayı seçer. Sae-byeok hayat hikâyesini ilk kez paylaşır.

SQUİD GAME 1. SEZON 7. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Maskeli Önder gösteriyi en önden izlemek için gelen VIP konukları karşılar. Bazı oyuncular beşinci oyunun ağırlığını kaldıramaz.

SQUİD GAME 1. SEZON 8. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Son oyundan önce finalistler arasındaki güvensizlik ve nefret iyice derinleşir. Oyunun kirli sırlarını açığa çıkarmakta kararlı olan Jun-ho kaçmaya çalışır.

SQUİD GAME 1. SEZON 9. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Acımasız bir dövüşe sahne olan final oyununun nasıl sona ereceği sadece bir kişiye bağlıdır. Oyunun yaratıcısı nihayet kendini gösterir.

SQUİD GAME KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in başarılı yapımı Squid Game'in ilk sezonu 9 bölümden oluşmaktadır.

SQUİD GAME OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için Oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su, Oh Il-nam olarak (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su olarak (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi Abdul Ali olarak (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

Yoo Sung-joo Byeong-gi olarak (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın.

Kim Si-hyun 244 numara olarak

İnancını tekrar Oyuna bulan bir papaz.

Küçük karakterler

017 olarak Lee Sang-hee

30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

Kim Yun-tae No. 069 olarak

070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu

070 olarak Lee Ji-ha

069 numaralı kocasıyla Oyuna katılan bir oyuncu

278 numara olarak Kwak Ja-hyoung

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

Chris Chan/ Chris Lagahit No. 276

Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Oyun personeli

Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı olarak Gong Yoo (Bölüm 1 ve 9)

Lee Byung-hun Ön Adam olarak (Bölüm 8-9)

Siviller

Wi Ha-joon Hwang Jun-ho olarak

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Gi-hun'un annesi olarak Kim Young-ok

Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde

Kang Mal-geum, Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi olarak

Sang-woo'nun annesi olarak Park Hye-jin

Park Si-wan - Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi.

SQUİD GAME FRAGMANI İZLE

