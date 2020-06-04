Sosyal Medyada en çok takip edilen isim!
Adba Analytics'in hazırladığı raporda Twitter'ın Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor.
Tıpkı bizler gibi, yöneticiler için de sosyal medya artık hayatlarının bir parçası. Liderler sosyal medya üzerinden geniş takipçi kitleleri ile gerek gündemle gerekse yöneticisi oldukları kurumlarla ilgili paylaşımlar yapıyor. Kimileri tamamıyla sosyal medyadan uzak durmayı tercih ederken, kimileriyse sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip "fenomenler" konumunda. Ancak her iki durumda da sosyal medya kullanıcıları, iş dünyasının tanınan isimleri hakkında çok sayıda paylaşımda bulunuyor. Paylaşımlar kimi zaman işleri ve başarıları, kimi zamansa onların yaşadığı krizlerle ilgili olabiliyor. Tüm olumsuz yanlarına rağmen, her geçen gün sosyal medyada sayısı artan iş insanları bizlere bir tık uzaklıktaki yerini alıyor. Dijital tüketici araştırma şirketi Adba Analytics, 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Twitter platformunu baz alarak hem yöneticilerin kendi paylaşımlarını hem de onlar hakkında yapılan paylaşımları analiz etti ve yöneticilerin sosyal medya etkilerini ortaya koydu.
EN ÇOK TAKİP EDİLEN İSİM: ACUN ILICALI
Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor. 5 milyonun üzerinde takipçiye sahip Ilıcalı'yı sırasıyla Abdurrahim Albayrak, Nevzat Aydın ve Sina Afra takip ediyor.
Takipçi Sayıları
1. Acun Ilıcalı 5.316.559
2. Abdurrahim Albayrak 1.021.227
3. Nevzat Aydın 801.133
4. Sina Afra 425.743
5. Ümit Boyner 403.303
6. Nusret Gökçe 370.066
7. Tansu Yeğen 356.028
8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372
9. Mustafa Cengiz 194.670
10. Demet Sabancı Çetindoğan 156.692
11. Cem Boyner 152.905
12. Dr. Kerem Kınık 146.113
13. Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543
14. Ahmet Nur Çebi 93.574
15. Bilal Ekşi 91.044
16. Enver Yücel 69.850
17. Hulusi Belgü 56.852
18. Leyla Alaton 53.917
19. İsfendiyar Zülfikari 53.846
20. Fettah Tamince 47.232
EN ÇOK KONUŞULAN İSİM: TANSU YEĞEN
41 yönetici ismin dahil edildiği analizde, sosyal medyada en fazla konuşulan isim 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olmuştur. Yeğen'i Acun Ilıcalı, Dr. Kerem Kınık ve Rıfat Hisarcıklıoğlu takip etmiştir. Konuşulma sayılarına mention (bahsedilme), reply (tweet yanıtlama), retweet with comment (yorumla birlikte retweetleme) ve isimlerini içeren tüm iletiler dahil edilmiştir.
Konuşulma Sayısı
1. Tansu Yeğen 878.622
2. Acun Ilıcalı 694.918
3. Dr. Kerem Kınık 422.980
4. Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502
5. Abdurrahim Albayrak 319.387
6. Nevzat Aydın 245.242
7. Enver Yücel 240.457
8. Mustafa Cengiz 205.194
9. Bilal Ekşi 181.249
10. Ahmet Nur Çebi 146.296
11. Nusret Gökçe 121.094
12. Hulusi Belgü 114.975
13. Adnan Dalgakıran 72.291
14. Ümit Önal 63.166
15. Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707
16. Murat Erkan 28.921
17. Ümit Boyner 23.610
18. Temel Kotil 19.773
19. Adil Sani Konukoğlu 17.530
20. Hacı Sabancı 17.274
PAYLAŞIM LİDERİ: ENVER YÜCEL
Twitter'a dahil olduğu günden bu yana söz konusu isimlerin yaptığı toplam paylaşım sayısına bakıldığında Enver Yücel 39 bin ile ilk sırada yer alıyor. Yücel'i bir diğer eğitimci isim Doç. Dr. Mustafa Aydın takip ediyor.
Paylaşım Sayısı
1. Enver Yücel 39.886
2. Doç. Dr. Mustafa Aydın 37.434
3. Dr. Kerem Kınık 24.907
4. Leyla Alaton 21.992
5. Sina Afra 21.795
6. Sedef Orman 21.350
7. Tansu Yeğen 20.610
8. Hulusi Belgü 16.111
9. Nevzat Aydın 14.742
10. Rıfat Hisarcıklıoğlu 11.930
11. Nail Olpak 10.904
12. Adil Sani Konukoğlu 10.730
13. Hasan Aslanoba 9.172
14. Adnan Dalgakıran 7.505
15. Demet Sabancı Çetindoğan 5.378
16. Selim Kosif 4.533
17. Davut Doğan 4.053
18. Ümit Boyner 3.418
19. Fettah Tamince 2.186
20. Bilal Ekşi 1.970
Yönetici isimlerin Twitter'a katılmalarından bu yana beğendiği paylaşım adetlerine bakıldığında Soner Canko'nun 70 binin üzerinde bir sayı ile ona en yakın sıradaki Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan neredeyse iki kat daha fazla içeriği beğendiği görülüyor. Hisarcıklıoğlu'nun ardından Sedef Orman ve Dr. Kerem Kınık geliyor.
Beğenilen Paylaşım Sayısı
1. Soner Canko 71.874
2. Rıfat Hisarcıklıoğlu 36.683
3. Sedef Orman 36.653
4. Dr. Kerem Kınık 24.186
5. Hulusi Belgü 13.912
6. Adil Sani Konukoğlu 12.556
7. Davut Doğan 10.549
8. Sina Afra 9.907
9. Leyla Alaton 9.490
10. Nevzat Aydın 7.357
11. Adnan Dalgakıran 6.240
12. Enver Yücel 5.367
13. Tansu Yeğen 5.060
14. Hasan Aslanoba 4.889
15. Selim Kosif 3.689
16. Doç. Dr. Mustafa Aydın 2.699
17. Hakan Baş 2.540
18. Pınar Abay 2.207
19. Ümit Boyner 1.942
20. Nail Olpak 1.633
Potansiyel Etkisi En Yüksek İsim: Tansu Yeğen
Her ne kadar takipçi sayısı popülarite için geçerli bir kriter olsa da potansiyel görüntülenme ve paylaşımlarının yarattığı etki çok daha önemli. Potansiyel görüntülenme basit bir ifade ile paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına geliyor. Twitter, paylaşımları yalnızca takipçilere değil, çeşitli yollarla takip etmeyen kişilerin ana sayfalarına da düşürüyor. Yöneticilerin sosyal medya hesapları bu çerçevede değerlendirildiğinde Tansu Yeğen hakkında yapılan konuşmalar 1 milyarın üzerinde kişiye ulaşmış bulunuyor.
Potansiyel Görüntülenme Sayısı
1. Tansu Yeğen 1.071.573.749
2. Acun Ilıcalı 537.821.338
3. Abdurrahim Albayrak 518.405.097
4. Mustafa Cengiz 424.405.599
5. Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735
6. Ahmet Nur Çebi 333.154.109
7. Bilal Ekşi 310.334.398
8. Enver Yücel 283.077.295
9. Nusret Gökçe 197.197.631
10. Nevzat Aydın 181.982.818
11. Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321
12. Murat Erkan 120.906.432
13. Ümit Önal 115.077.847
14. Adnan Dalgakıran 114.587.425
15. Temel Kotil 89.690.018
16. Hulusi Belgü 88.225.747
17. Adil Sani Konukoğlu 60.414.564
18. Ümit Boyner 57.639.974
19. Nail Olpak 56.041.575
20. Sina Afra 51.893.134
Yöneticilerin son bir yıl içerisinde yaptığı paylaşımların toplamda kaç kişiye eriştiğine bakıldığında ise Tansu Yeğen yine açık bir farkla ilk sırada geliyor. Yeğen'in paylaşımları 1 milyardan fazla kişiye ulaşırken, 527 milyon görüntülenme ile Nevzat Aydın, 411 milyon görüntülenme ile Dr. Kerem Kınık takip eden isimler oluyor.
Paylaşımlarının Görüntülenme Sayısı
1. Tansu Yeğen 1.019.797.853
2. Nevzat Aydın 527.044.082
3. Dr. Kerem Kınık 411.714.797
4. Enver Yücel 270.046.894
5. Acun Ilıcalı 261.012.891
6. Doç. Dr. Mustafa Aydın 250.109.059
7. Rıfat Hisarcıklıoğlu 227.071.053
8. Ümit Önal 145.499.793
9. Ümit Boyner 145.499.793
10. Hulusi Belgü 98.412.044
11. Sina Afra 83.437.013
12. Hasan Aslanoba 68.610.442
13. Abdurrahim Albayrak 50.361.693
14. Leyla Alaton 44.738.000
15. Adil Sani Konukoğlu 41.201.575
16. Bilal Ekşi 38.470.005
17. Sedef Orman 36.839.085
18. Nusret Gökçe 34.726.592
19. Nail Olpak 32.334.027
20. Demet Sabancı Çetindoğan 14.634.243
Kadınların Favorisi Leyla Alaton, Erkeklerin Favorisi Erkan Güral
Yöneticiler ile ilgili paylaşım yapan kişiler incelendiğinde; paylaşım yapanların ortalama olarak yüzde 24'ü kadın, yüzde 76'sı erkektir.
Kadınların hakkında en çok paylaşım yaptığı kişiler Leyla Alaton ve Enver Yücel iken erkeklerin ise Erkan Güral ve Hulusi Belgü oluyor.
Konuşulmaların Cinsiyet Analizi
Leyla Alaton: %74 Kadın, %24 Erkek
Enver Yücel: %56 Kadın, %44 Erkek
Erkan Güral: %96 Erkek, %4 Kadın
Hulusi Belgü: %94 Erkek, %6 Kadın
En Çok Etkileşim Alan İsim: Tansu Yeğen
Kullanıcıların en fazla Tansu Yeğen'in paylaşımlarını retweet ettiği görülüyor. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet'e sahip Yeğen'i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor.
Paylaşımların Retweet Sayısı
1. Tansu Yeğen 769.387
2. Dr. Kerem Kınık 205.853
3. Nevzat Aydın 104.117
4. Nusret Gökçe 100.522
5. Hulusi Belgü 62.533
6. Abdurrahim Albayrak 49.409
7. Enver Yücel 46.407
8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235
9. Ahmet Nur Çebi 43.538
10. Acun Ilıcalı 41.662
11. Adnan Dalgakıran 31.153
12. Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190
13. Bilal Ekşi 25.896
14. Murat Erkan 14.564
15. Ümit Boyner 11.280
16. Temel Kotil 7.826
17. Ümit Önal 7.250
18. Adil Sani Konukoğlu 6.275
19. Mustafa Cengiz 6.155
20. Sedef Orman 5.718
Kaynak: Bültenler