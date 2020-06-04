Sosyal Medyada en çok takip edilen isim! Adba Analytics'in hazırladığı raporda Twitter'ın Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor.

Tıpkı bizler gibi, yöneticiler için de sosyal medya artık hayatlarının bir parçası. Liderler sosyal medya üzerinden geniş takipçi kitleleri ile gerek gündemle gerekse yöneticisi oldukları kurumlarla ilgili paylaşımlar yapıyor. Kimileri tamamıyla sosyal medyadan uzak durmayı tercih ederken, kimileriyse sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip "fenomenler" konumunda. Ancak her iki durumda da sosyal medya kullanıcıları, iş dünyasının tanınan isimleri hakkında çok sayıda paylaşımda bulunuyor. Paylaşımlar kimi zaman işleri ve başarıları, kimi zamansa onların yaşadığı krizlerle ilgili olabiliyor. Tüm olumsuz yanlarına rağmen, her geçen gün sosyal medyada sayısı artan iş insanları bizlere bir tık uzaklıktaki yerini alıyor. Dijital tüketici araştırma şirketi Adba Analytics, 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Twitter platformunu baz alarak hem yöneticilerin kendi paylaşımlarını hem de onlar hakkında yapılan paylaşımları analiz etti ve yöneticilerin sosyal medya etkilerini ortaya koydu.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN İSİM: ACUN ILICALI

Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor. 5 milyonun üzerinde takipçiye sahip Ilıcalı'yı sırasıyla Abdurrahim Albayrak, Nevzat Aydın ve Sina Afra takip ediyor.

Takipçi Sayıları

1. Acun Ilıcalı 5.316.559

2. Abdurrahim Albayrak 1.021.227

3. Nevzat Aydın 801.133

4. Sina Afra 425.743

5. Ümit Boyner 403.303

6. Nusret Gökçe 370.066

7. Tansu Yeğen 356.028

8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372

9. Mustafa Cengiz 194.670

10. Demet Sabancı Çetindoğan 156.692

11. Cem Boyner 152.905

12. Dr. Kerem Kınık 146.113

13. Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543

14. Ahmet Nur Çebi 93.574

15. Bilal Ekşi 91.044

16. Enver Yücel 69.850

17. Hulusi Belgü 56.852

18. Leyla Alaton 53.917

19. İsfendiyar Zülfikari 53.846

20. Fettah Tamince 47.232

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM: TANSU YEĞEN

41 yönetici ismin dahil edildiği analizde, sosyal medyada en fazla konuşulan isim 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olmuştur. Yeğen'i Acun Ilıcalı, Dr. Kerem Kınık ve Rıfat Hisarcıklıoğlu takip etmiştir. Konuşulma sayılarına mention (bahsedilme), reply (tweet yanıtlama), retweet with comment (yorumla birlikte retweetleme) ve isimlerini içeren tüm iletiler dahil edilmiştir.

Konuşulma Sayısı

1. Tansu Yeğen 878.622

2. Acun Ilıcalı 694.918

3. Dr. Kerem Kınık 422.980

4. Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502

5. Abdurrahim Albayrak 319.387

6. Nevzat Aydın 245.242

7. Enver Yücel 240.457

8. Mustafa Cengiz 205.194

9. Bilal Ekşi 181.249

10. Ahmet Nur Çebi 146.296

11. Nusret Gökçe 121.094

12. Hulusi Belgü 114.975

13. Adnan Dalgakıran 72.291

14. Ümit Önal 63.166

15. Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707

16. Murat Erkan 28.921

17. Ümit Boyner 23.610

18. Temel Kotil 19.773

19. Adil Sani Konukoğlu 17.530

20. Hacı Sabancı 17.274

PAYLAŞIM LİDERİ: ENVER YÜCEL

Twitter'a dahil olduğu günden bu yana söz konusu isimlerin yaptığı toplam paylaşım sayısına bakıldığında Enver Yücel 39 bin ile ilk sırada yer alıyor. Yücel'i bir diğer eğitimci isim Doç. Dr. Mustafa Aydın takip ediyor.

Paylaşım Sayısı

1. Enver Yücel 39.886

2. Doç. Dr. Mustafa Aydın 37.434

3. Dr. Kerem Kınık 24.907

4. Leyla Alaton 21.992

5. Sina Afra 21.795

6. Sedef Orman 21.350

7. Tansu Yeğen 20.610

8. Hulusi Belgü 16.111

9. Nevzat Aydın 14.742

10. Rıfat Hisarcıklıoğlu 11.930

11. Nail Olpak 10.904

12. Adil Sani Konukoğlu 10.730

13. Hasan Aslanoba 9.172

14. Adnan Dalgakıran 7.505

15. Demet Sabancı Çetindoğan 5.378

16. Selim Kosif 4.533

17. Davut Doğan 4.053

18. Ümit Boyner 3.418

19. Fettah Tamince 2.186

20. Bilal Ekşi 1.970

Yönetici isimlerin Twitter'a katılmalarından bu yana beğendiği paylaşım adetlerine bakıldığında Soner Canko'nun 70 binin üzerinde bir sayı ile ona en yakın sıradaki Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan neredeyse iki kat daha fazla içeriği beğendiği görülüyor. Hisarcıklıoğlu'nun ardından Sedef Orman ve Dr. Kerem Kınık geliyor.

Beğenilen Paylaşım Sayısı

1. Soner Canko 71.874

2. Rıfat Hisarcıklıoğlu 36.683

3. Sedef Orman 36.653

4. Dr. Kerem Kınık 24.186

5. Hulusi Belgü 13.912

6. Adil Sani Konukoğlu 12.556

7. Davut Doğan 10.549

8. Sina Afra 9.907

9. Leyla Alaton 9.490

10. Nevzat Aydın 7.357

11. Adnan Dalgakıran 6.240

12. Enver Yücel 5.367

13. Tansu Yeğen 5.060

14. Hasan Aslanoba 4.889

15. Selim Kosif 3.689

16. Doç. Dr. Mustafa Aydın 2.699

17. Hakan Baş 2.540

18. Pınar Abay 2.207

19. Ümit Boyner 1.942

20. Nail Olpak 1.633

Potansiyel Etkisi En Yüksek İsim: Tansu Yeğen

Her ne kadar takipçi sayısı popülarite için geçerli bir kriter olsa da potansiyel görüntülenme ve paylaşımlarının yarattığı etki çok daha önemli. Potansiyel görüntülenme basit bir ifade ile paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına geliyor. Twitter, paylaşımları yalnızca takipçilere değil, çeşitli yollarla takip etmeyen kişilerin ana sayfalarına da düşürüyor. Yöneticilerin sosyal medya hesapları bu çerçevede değerlendirildiğinde Tansu Yeğen hakkında yapılan konuşmalar 1 milyarın üzerinde kişiye ulaşmış bulunuyor.

Potansiyel Görüntülenme Sayısı

1. Tansu Yeğen 1.071.573.749

2. Acun Ilıcalı 537.821.338

3. Abdurrahim Albayrak 518.405.097

4. Mustafa Cengiz 424.405.599

5. Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735

6. Ahmet Nur Çebi 333.154.109

7. Bilal Ekşi 310.334.398

8. Enver Yücel 283.077.295

9. Nusret Gökçe 197.197.631

10. Nevzat Aydın 181.982.818

11. Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321

12. Murat Erkan 120.906.432

13. Ümit Önal 115.077.847

14. Adnan Dalgakıran 114.587.425

15. Temel Kotil 89.690.018

16. Hulusi Belgü 88.225.747

17. Adil Sani Konukoğlu 60.414.564

18. Ümit Boyner 57.639.974

19. Nail Olpak 56.041.575

20. Sina Afra 51.893.134

Yöneticilerin son bir yıl içerisinde yaptığı paylaşımların toplamda kaç kişiye eriştiğine bakıldığında ise Tansu Yeğen yine açık bir farkla ilk sırada geliyor. Yeğen'in paylaşımları 1 milyardan fazla kişiye ulaşırken, 527 milyon görüntülenme ile Nevzat Aydın, 411 milyon görüntülenme ile Dr. Kerem Kınık takip eden isimler oluyor.

Paylaşımlarının Görüntülenme Sayısı

1. Tansu Yeğen 1.019.797.853

2. Nevzat Aydın 527.044.082

3. Dr. Kerem Kınık 411.714.797

4. Enver Yücel 270.046.894

5. Acun Ilıcalı 261.012.891

6. Doç. Dr. Mustafa Aydın 250.109.059

7. Rıfat Hisarcıklıoğlu 227.071.053

8. Ümit Önal 145.499.793

9. Ümit Boyner 145.499.793

10. Hulusi Belgü 98.412.044

11. Sina Afra 83.437.013

12. Hasan Aslanoba 68.610.442

13. Abdurrahim Albayrak 50.361.693

14. Leyla Alaton 44.738.000

15. Adil Sani Konukoğlu 41.201.575

16. Bilal Ekşi 38.470.005

17. Sedef Orman 36.839.085

18. Nusret Gökçe 34.726.592

19. Nail Olpak 32.334.027

20. Demet Sabancı Çetindoğan 14.634.243

Kadınların Favorisi Leyla Alaton, Erkeklerin Favorisi Erkan Güral

Yöneticiler ile ilgili paylaşım yapan kişiler incelendiğinde; paylaşım yapanların ortalama olarak yüzde 24'ü kadın, yüzde 76'sı erkektir.

Kadınların hakkında en çok paylaşım yaptığı kişiler Leyla Alaton ve Enver Yücel iken erkeklerin ise Erkan Güral ve Hulusi Belgü oluyor.

Konuşulmaların Cinsiyet Analizi

Leyla Alaton: %74 Kadın, %24 Erkek

Enver Yücel: %56 Kadın, %44 Erkek

Erkan Güral: %96 Erkek, %4 Kadın

Hulusi Belgü: %94 Erkek, %6 Kadın

En Çok Etkileşim Alan İsim: Tansu Yeğen

Kullanıcıların en fazla Tansu Yeğen'in paylaşımlarını retweet ettiği görülüyor. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet'e sahip Yeğen'i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor.

Paylaşımların Retweet Sayısı

1. Tansu Yeğen 769.387

2. Dr. Kerem Kınık 205.853

3. Nevzat Aydın 104.117

4. Nusret Gökçe 100.522

5. Hulusi Belgü 62.533

6. Abdurrahim Albayrak 49.409

7. Enver Yücel 46.407

8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235

9. Ahmet Nur Çebi 43.538

10. Acun Ilıcalı 41.662

11. Adnan Dalgakıran 31.153

12. Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190

13. Bilal Ekşi 25.896

14. Murat Erkan 14.564

15. Ümit Boyner 11.280

16. Temel Kotil 7.826

17. Ümit Önal 7.250

18. Adil Sani Konukoğlu 6.275

19. Mustafa Cengiz 6.155

20. Sedef Orman 5.718

Kaynak: Bültenler