Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu - Haberler
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı "Halıyla bile evlenebilirim" yorumuyla günlerce konuşulan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyon geçirdi. Dudak, alın, çene ve burun operasyonları yaptıran fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Çektiği eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetikle bambaşka biri oldu. Raun, son halini de YouTube kanalında yayınladığı videoda gösterdi.

Armağan Çağlayan'ın programında "İnsanlar beni niye izliyor anlamıyorum. Ben bir halıyla bile evlenebilirim" diyen Mika Raun, bu sefer de değişimiyle adından söz ettirdi. Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un eski halinden eser kalmadı. Fenomen, değişim sürecini de YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlattı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri olduMika Raun'un eski hali

Son halinden oldukça memnun olduğunu belirten Raun, "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum" dedi.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Armağan Çağlayan, Fenomen, Youtube, Estetik, Magazin, Haberler

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