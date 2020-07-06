Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
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Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili 2 formül üzerine çalışmalar yürütülüyor. Fransa modelinde İçişleri Bakanlığı'nın her türlü tedbiri alma yetkisi bulunuyor. ABD modelinde ise sosyal medya platformları, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuluyor.

06.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesi için iki model üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak ABD ve Fransa modeli üzerinde durulduğu iddia edildi. Buna göre, Fransa modelinde İçişleri Bakanlığı'nın her türlü tedbiri alma yetkisi bulunuyor. ABD modelinde ise sosyal medya platformları, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuluyor.

2 MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, sosyal medya düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'de çalışmalar sürüyor.

İletişim Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. Habere göre, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair Fransa'daki uygulama örnekleri" başlıklı çalışmada, bu ayın başında yürürlüğe giren yasa ele alındı.

Çalışmada, şu değerlendirmeler yapıldı:

ERİŞİM ENGELLEME

Kasım 2015'te Fransa İçişleri Bakanlığı'na "terör eylemlerin yücelten web sitelerinin çevrimiçi olarak kesintiye uğramasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak sosyal medya ve web sitelerine erişimi engelleme" yetkisi verilmiştir.

Fransa Ulusal Meclisi, "İnternette Nefreti Önleme Yasası"nı 13 Mayıs 2020'de kabul etmiş ve yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir. Yasa zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından tespit edilmesinin ardından 24 saat içerisinde silinmesini; terör ve çocuk istismarı gibi içeriklerin ise tespit edildikten sonra 1 saat içerisinde kaldırılmasını; yasalara uymayan bireylere 250 bin, tüzel kişilere ise 1.2 milyon avroya kadar para cezası verilmesini öngörmektedir. Yeni yasa dijital platformlarda küfür, ırkçılık, nefret suçu, terör ve çocuk istismarı, din, dil ve cinsiyet odaklı hakaretleri zararlı içerik olarak belirledi.

CEZALAR

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a arama motorlarında reklamcılara, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle 150 milyon avro para cezası vermiştir. Fransa terörle mücadele yasasına göre terörü öven kişilere 7 yıla kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezası verilmektedir.

İletişim Başkanlığı'nın ABD modelini incelediği çalışmasında şu ifadelere ve örneklere yer verdiği belirtildi:

"ABD, 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin 'İletişime Uygunluk Yasası' çıkarmıştır. Amaç 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumaktır. 28 Mayıs 2020 tarihinde "Çevrimiçi Sansürü Önlemeye İlişkin Kararname" adlı ABD Başkanlık kararnamesi imzalanmıştır. Düzenleme ile sosyal medya platformlarının üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulması hedeflenmektedir."

Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

Manşet

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