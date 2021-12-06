Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
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Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, AFAD'tan yapılan açıklamada 4.9 olarak ölçüldü.

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Bir sonraki paylaşımda ise "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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