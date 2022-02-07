Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı binada şiddetli patlama: 2'si ağır 4 yaralı

İstanbul Üsküdar'da Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında şiddetli bir patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KAT ENKAZA DÖNDÜ

Olay sonrasında çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle bir katın neredeyse yok olduğu, duvarların yıkıldığı, camların patladığı görüldü. Olay yerinin Üsküdar merkeze çok yakın olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

KAYMAKAM: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Patlama doğal gazdan kaynaklanıyor. 4 yaralıdan 2'sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı. Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." dedi.

BİNADA KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Durumu ağır olan 2 kişinin, patlama sırasında evde bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. 6 itfaiye personeli, ihtiyatlı bir şekilde binada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

''BİR KİŞİ BİNANIN 4. KATINDAN AŞAĞI ATLADI''

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de haberi alır almaz patlamanın meydana geldiği sokağa gitti. Patlama sonrası 6 binanın tedbiren boşaltıldığını aktaran Türkmen, patlama sırasında bir kişinin binanın 4. katından aşağı atladığı bilgisini de paylaştı.

VALİ YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlama sonrası sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Yerlikaya, ''Üsküdar'da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah'tan acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.