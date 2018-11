Son Dakika! Suudi Veliaht Prens Selman, Erdoğan'la Arjantin'de Görüşmek İstedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşmek için bir engel görmediklerini belirterek "Suudi veliaht prensi Selman, Cumhurbaşkanımız ile Arjantin'de görüşmek istedi. Biz de buna bir engel görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'YE, TEHDİT GELİRSE GEREĞİNİ YAPARIZ DEDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

ABD ziyaretlerinde Suriye'nin tüm boyutlarını, İdlib'i, Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunda neler yapmaları gerektiğini konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusundan bize gelen taciz ateşlerinden sonra verdiğimiz cevaplarla sahada neler yapabileceğimizi gösterdik. Hem de baktık ABD'yi rahatsız ettik. Onlara, 'tehdit gelirse gereğini yaparız' dedik." ifadelerini kullandı.

"YPG, ABD'NİN VERDİĞİ DESTEK NEDENİYLE ÇOK ŞIMARDI"

YPG'nin, ABD'nin verdiği destek nedeniyle çok şımardığını söyleyen Çavuşoğlu, "YPG bizim için tehdittir ve bu terör örgütüne karşı elimizden geleceğini yapacağımızı söyledik. ABD'ye, 'Neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz dedik.' Biz sınırımızın öbür tarafında var olan tehdidi engellemek için her şeyi yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"MÜNBİÇ YOL HARİTASI FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA UYGULANMALI"

Bu konuda her zaman kararlılık olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, burada en sağlıklı yöntemin Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusunda da uygulanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bizde bu konuda her zaman kararlılık var. Burada en sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusunda da uygulanmasını sağlamaktır. YPG'nin buradan çekilmesi lazım. Kobani'den YPG- PKK atılacak ve orada yaşayan insanlara teslim edilecek." diye konuştu.

"CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ TESADÜF DEĞİLDİR"

Kaşıkçı cinayetine de değinen Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan bizim için de önemli bir ülke, ilişkilerimiz de gayet iyi. Cumhurbaşkanımızla Kral Selman arasında da samimiyet var. Ama burada önceden planlanmış vahşice bir cinayet var. Bizim derdimiz bunun aydınlatılması, burada topu dünyaya atmak gerek yok. Bizim tarafımızda soruşturma gayet şeffaf yönetiliyor. Ama en son başsavcının ziyaretinde Suudi Arabistan tarafından bir bilgi verilmedi. Biz ise elimizdeki bilgileri paylaştık çünkü bizim derdimiz bu cinayetin aydınlatılması. Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır. Suudi Arabistan'ın bize bilgi verilmemesi nedeniyle uluslararası soruşturmA daha faydalı olabilir. Biz uluslararası bir soruşturma olursa elimizdeki her şeyi paylaşırız demiştik.

Cemal Kaşıkçı

PRENS SELMAN, CUMHURBAŞKANIMIZLA ARJANTİN'DE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanımız iki kere Kral Selman'la bir kere de Prens Selman ile görüştü. Prens Selman'da Arjantin'de Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini söyledi. Görüşülebilir tabi. Bu görüşmede Cumhurbaşkanımız tüm bilgileri söyleyecektir. Talebi üzerine bu görüşme olabilir." dedi.

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

Bakan Çavuşoğlu, AİHM'ninKasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği "serbest kalsın" kararı ile ilgili ise "Kendi kararlarıyla çelişiyor, hukuki değildir. Buna itiraz ediyoruz."şeklinde konuştu.