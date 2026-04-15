Menenjit ön tanısıyla tedavi gören Çağla yaşama tutunamadı

Menenjit ön tanısıyla tedavi gören Çağla yaşama tutunamadı Haber Videosunu İzle
Menenjit ön tanısıyla tedavi gören Çağla yaşama tutunamadı
Zonguldak’ta menenjit ön tanısıyla ameliyata alınan ve entübe halde yaşam mücadelesi veren ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, bir haftadır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na giden 8'inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş, 4 Nisan'da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. İddiaya göre; burada yapılan kan tahlilinin ardından Savaş'a serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi. Baş ağrıları artan ve ense sertliği oluşan Çağla Savaş'ı ailesi, 6 Nisan'da uzman hekime muayene ettirdi. Savaş'a antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi. Ertesi gün daha da kötüye giden Çağla Savaş, tekrar aynı hastanenin acil servisine götürüldü ve tedavisine devam edilmesi gerektiği söylendi.

8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş gibi şikayetlerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Savaş, burada menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 10 Nisan'da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatına alınan Çağla Savaş, entübe edildi. 

1 haftadır çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi süren Savaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Çağla Savaş'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
