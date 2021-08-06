Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İçerisinde 50 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, sağ şeritte bekleyen tırın römorkuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

9 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 30 YOLCU TEDAVİ ALTINDA

Feci kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu ise kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 30 yolcunun ise sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haberler
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