Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İçerisinde 50 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, sağ şeritte bekleyen tırın römorkuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.