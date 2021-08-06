Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İçerisinde 50 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, sağ şeritte bekleyen tırın römorkuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.
9 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 30 YOLCU TEDAVİ ALTINDA
Feci kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu ise kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 30 yolcunun ise sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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