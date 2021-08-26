Son dakika! Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.