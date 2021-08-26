Son dakika! Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana...
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Son dakika! Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana...

Son dakika! Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana... - Haberler
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