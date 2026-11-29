Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran görüntüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana'nın İlbank ile oynadığı karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma yarattı. Fenerbahçeli oyuncular Hande Baladın ve Brenda Castillo'nun kollarından tutularak tribünlere çekilmeye çalışıldığı görüldü. Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası taraftarların hareketinin vurdumduymazlık olduğu ve oyuncuların kol ile omzundan ciddi şekilde sakatlanabileceği dile getirildi.
Fenerbahçe Medicana'nın İlbank ile oynadığı karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma yarattı.
KOLLARINDAN TUTULARAK TRİBÜNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILDILAR
Maç sonu yaşanan anlarda sarı-lacivertli oyuncular Hande Baladın ve Brenda Castillo'nun kollarından tutularak tribünlere doğru çekilmeye çalışıldığı görüldü. Hande Baladın'ın taraftarların müdahalesinin ardından omzunu tuttuğu ve acı çektiği gözlemlendi.
SAKATLIK RİSKİ VE VURDUMDUYMAZLIK ELEŞTİRİSİ
Görüntülerin yayılmasının ardından sporcuların fiziksel sağlığını tehlikeye atan bu eyleme tepki yağdı. Oyuncuların ani ve kontrolsüz çekmeler nedeniyle kol ve omuz bölgelerinden ciddi sakatlıklar yaşayabileceği vurgulanırken, tribünden yapılan bu müdahale "vurdumduymazlık" olarak nitelendirildi.