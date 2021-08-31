İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.