İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.
Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı