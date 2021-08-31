İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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