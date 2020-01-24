Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ depreminde 4 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ depreminde 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İçişleri Süleyman Soylu, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

24.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:21
Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ depreminde 4 kişi hayatını kaybetti

'ın ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı 'nun açıklamasına göre, 4 kişi hayatını kaybetti, bazı ilçelerde yaralılar olduğu bildirildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

NTV yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum" açıklaması yaptı.


Haber Videosu

: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti
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