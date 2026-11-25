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Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yeni bir gelişme yaşandı. Libya'daki Hafter yönetimi, Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ

Libya'nın doğusunda etkili olan Halife Hafter yönetimi, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan kararname yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme, Libya'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, kararın uygulama şartlarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

VİZESİZ SEYAHATTE YENİ GELİŞME

Yurt dışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize başvuruları, seyahat planlamasının önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Vize muafiyeti ise başvuru işlemleri ve vize ücretleri açısından seyahat edenlere kolaylık sağlayabiliyor. Hafter yönetiminin yürürlüğe koyduğu kararnameyle birlikte Libya'nın doğusuna yönelik seyahatlerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, üç oğluyla birlikte 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Hafter'in temaslarında siyasi, askeri, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Trablus-Bingazi birleşme süreci de gündeme gelmişti. Türkiye'nin Bingazi yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmesi açısından önem taşıyan ziyaretin ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararının yürürlüğe girmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi