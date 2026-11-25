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Kocaelispor beraberliğinin ardından lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Uefa Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

ASENSIO KADRODAN ÇIKARILABİLİR

Sarı-lacivertli yönetim, sakatlığı devam eden Marco Asensio'nun durumu nedeniyle Avrupa kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Marco Asensio'nun dizinde iki ayrı sakatlık bulunuyor. İspanyol yıldızın sezonun ikinci yarısından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Fenerbahçe yönetimi, Asensio'nun tedavi sürecinin uzaması nedeniyle Avrupa kadrosunda alternatif bir plan üzerinde çalışıyor.

YERİNE JAYDEN OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'yu UEFA Şampiyonlar Ligi listesinden çıkararak yerine Jayden Oosterwolde'yi dahil etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, kadro değişikliğinin gerçekleşmesi halinde Hollandalı savunmacıdan lig aşamasının son bir veya iki karşılaşmasında yararlanmayı hedefliyor.