Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirerek "Şampiyonlar Ligi hedefini net hissettirdiğimiz bir maç oldu. Oyunun başından sonuna kadar iyiydiler. Tüm taraftarımızı, oyuncularımız tebrik etmekten öte bir şey yok. Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum çok iyi bir teknik adam, savaşın gölgesinde zor bir mücadele veriyor. İyi bir rakibe karşı net bir planla önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma, ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Fenerbahçe her kulvarda bunu yapmalı. Fenerbahçe'nin buralarda olması yakışıyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz." dedi.

"BİZ SAMİMİCE ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncularına duyduğu güvenin altını çizen genç teknik adam, "Geldiğimiz 3. maç oldu. 3 deplasman oldu. Henüz Kadıköy'ü göremedik. Biz samimice çalışıyoruz. Oyunun ve maçın kazanılmasında farklı faktörler vardır. Geldiğimiz günden beri oyunculara bir şablon çizdik. Bence mükemmel oynadılar. Oyunculara inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu. Onlara güvenmeliyiz. Fenerbahçe camiasının bunu hissetmesini diliyorum. Herkes bir olabiliyor, Fenerbahçe zaten bir tane. Onlara güvendiğimizi hissettirmek her şeyden önemli. Pazar için hazırlıklarımız hemen başlayacak. Kendi sahamızda seyircimizle beraber galibiyetin coşkusunu devam ettireceğimiz bir maç olur inşallah." açıklamasını yaptı.

''İLK 24'E GİRMEK İSTİYORUZ''

İlk hedeflerinin ilk 24'e girmek olduğunu açıklayan Belözoğlu, "Gerçekçi olursak ilk 24 gerçekçi hedef. Kazanarak devam edersek neden olmasın. Çünkü Fenerbahçe'ye böylesi yakışır. İlk 24'e girmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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