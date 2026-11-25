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Mısır'ın başkenti Kahire'de petrol taşıyan tankerin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevlerin çevredeki araçlara sıçradığı olayda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının artmasından endişe ediliyor.

ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI

The Sun'ın haberine göre patlama, Kahire'nin batısındaki Giza kentinin El-Verrak bölgesinde, çevre yolu üzerindeki bir tünelin yakınında meydana geldi. Petrol ürünleri taşıyan tankerin alev almasıyla otoyolda büyük bir yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolun alevlerle kaplandığı ve yoğun siyah dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yangının çevrede seyir halindeki araçlara da sıçradığı bildirildi.

EN AZ 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk açıklamalarda 21 olarak duyurulan can kaybı, ilerleyen saatlerde 30'a yükseldi. En az 15 kişinin yaralandığı olayda, kurtarma ekipleri alevlerin sardığı araçlarda mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma yürüttü.

Mısır Sağlık Bakanlığı, bölgeye çok sayıda ambulans ve acil müdahale ekibinin sevk edildiğini, çevredeki hastanelerin de yaralıları kabul etmek üzere hazırlık seviyelerinin yükseltildiğini bildirdi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yetkililer, tanker yangınının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı. Olay yerindeki inceleme ve kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artabileceği değerlendiriliyor.