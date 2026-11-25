Mısır'da tanker faciası: Patlama sonrası otoyol alevlere teslim olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'da petrol taşıyan bir tankerin patlaması, çevredeki otoyolu adeta cehenneme çevirdi. Şiddetli patlamanın ardından yükselen alevler çok sayıda aracı sararken, olay yerine sevk edilen ekipler facianın boyutunu ortaya çıkardı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
- Kahire'nin batısındaki Giza kentinin El-Verrak bölgesinde çevre yolu üzerinde bir tünelin yakınında petrol ürünleri taşıyan tankerin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.
- Yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı; can kaybının artmasından endişe ediliyor.
- Alevler çevrede seyir halindeki araçlara sıçradı; Mısır Sağlık Bakanlığı bölgeye çok sayıda ambulans ve acil müdahale ekibi sevk etti.
Mısır'ın başkenti Kahire'de petrol taşıyan tankerin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevlerin çevredeki araçlara sıçradığı olayda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının artmasından endişe ediliyor.
ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI
The Sun'ın haberine göre patlama, Kahire'nin batısındaki Giza kentinin El-Verrak bölgesinde, çevre yolu üzerindeki bir tünelin yakınında meydana geldi. Petrol ürünleri taşıyan tankerin alev almasıyla otoyolda büyük bir yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolun alevlerle kaplandığı ve yoğun siyah dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yangının çevrede seyir halindeki araçlara da sıçradığı bildirildi.
EN AZ 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk açıklamalarda 21 olarak duyurulan can kaybı, ilerleyen saatlerde 30'a yükseldi. En az 15 kişinin yaralandığı olayda, kurtarma ekipleri alevlerin sardığı araçlarda mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma yürüttü.
Mısır Sağlık Bakanlığı, bölgeye çok sayıda ambulans ve acil müdahale ekibinin sevk edildiğini, çevredeki hastanelerin de yaralıları kabul etmek üzere hazırlık seviyelerinin yükseltildiğini bildirdi.
YANGININ NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Yetkililer, tanker yangınının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı. Olay yerindeki inceleme ve kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artabileceği değerlendiriliyor.