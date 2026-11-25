A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 Voleybol Milletler Ligi etapları ve rakipleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edeceği rakipler belli oldu. İşte detaylar...
- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde üç haftada toplam 12 maç oynayacak.
- Milliler ilk hafta 9-13 Haziran 2027'de Slovenya'da, ikinci hafta 23-27 Haziran 2027'de Bulgaristan'da, üçüncü hafta 14-18 Temmuz 2027'de Japonya'da mücadele edecek.
- 19 takımın yer aldığı VNL'de üç hafta sonunda ilk 8 sıradaki takımlar, 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerindeki finallere yükselecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 yılındaki ilk sınavını vereceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’ndeki etapları ve grupları belli oldu.
ÜÇ AYAKTAN OLUŞACAK
A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında Slovenya'da, ikinci haftasında 23-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 14-18 Temmuz 2027 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
İLK 8 SIRADAKİ TAKIMLAR FİNALLERE YÜKSELECEK
19 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki grupları şu şekilde:
1. Hafta (Slovenya)
- Türkiye, Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya
2. Hafta (Bulgaristan)
- Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika
3. Hafta (Japonya)
- Türkiye, Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerimizin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1. Hafta / Slovenya
- Slovenya-Türkiye
- İtalya-Türkiye
- Türkiye-Finlandiya
- Türkiye-Ukrayna
2. Hafta / Bulgaristan
- Türkiye-Belçika
- Türkiye-Sırbistan
- Bulgaristan-Türkiye
- Türkiye-Almanya
3. Hafta / Japonya
- Rusya-Türkiye
- Türkiye-İran
- Japonya-Türkiye
- Fransa-Türkiye