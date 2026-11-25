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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş, başsavcılık görevine getirildi.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Yargıda önemli bir görev değişimi gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Mehmet Beşir Güven'in Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından başsavcılığa getirilen isim belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görev yapan Kemal Aktaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Aktaş, yeni göreviyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başına geçti.

KRİTİK SORUŞTURMALARI KOORDİNE EDİYORDU

Kemal Aktaş'ın önceki görevinde yürüttüğü çalışmalar da dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği döneminde önemli soruşturmalarda görev alan Aktaş, özellikle mali suçlar ve suç örgütlerine yönelik yürütülen adli süreçlerin koordinasyonunda rol üstleniyordu. Kara para aklama ve örgütlü suçlara ilişkin çok sayıda önemli soruşturmayı koordine eden Aktaş, yeni atamayla birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

MEHMET BEŞİR GÜVEN YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişiminin öncesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından önemli bir karar alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Güven'in Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından başsavcılık görevine Kemal Aktaş atandı. Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürüten Aktaş'ın yeni görev yeri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olurken Güven'in yargıdaki yeni görev adresi ise Yargıtay oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi