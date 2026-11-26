Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Shakhtar Donetsk karşısında alınan kritik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Deplasmandaki atmosferi Kadıköy’e benzeten Muriqi, maçın oyuncusu ödülünü eşine armağan ederken Kocaelispor maçının ardından Emre Belözoğlu’nun verdiği mesajı da paylaştı.

''SANKİ KADIKÖY'DE OYNADIK''

Üst tur yolunda alınan 3 puanın önemine dikkat çeken Muriqi, tribün desteğiyle ilgili "Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için hayati önemdeydi bu maç. Kritik bir 3 puan aldık. Herkesin emeğine, yüreğine, ayağına sağlık. Müthiş bir taraftar vardı bugün, sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

''AŞKIM, BU SENİN İÇİN''

Maçın oyuncusu ödülünü alan Vedat, "Bu ödül için çok mutluyum. Tüm takım adına 'Maçın Oyuncusu Ödülü'nü alıyorum. Bu ödülü ayrıca eşim için alıyorum. Futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan bu yana 'Bu niye veriliyor?' diyordu. 'Bir tane bundan istiyorum.' diyordu. Aşkım, bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim." sözlerini sarf etti.

''EMRE HOCA, 'KAFANIZI DİK TUTUN' DEDİ''

Ligdeki 2-2’lik Kocaelispor beraberliğine de değinen Muriqi, "Kocaelispor maçında talihsiz bir beraberlik aldık. O maçtan sonra röportaj yapmıştım. İyi başlayamamıştık, sonradan toparladık ama duran toptan iki gol yedik. Kocaelispor maçından sonra Emre Hoca maçtan sonra 'Kafanızı dik tutun, daha iyi olacağız.' dedi. Emre Hoca ile çok az çalıştık. Daha iyi olacağız. Çalışmaya devam." ifadeleriyle tamamladı.

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