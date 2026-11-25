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ABD'nin Iowa eyaletindeki Middletown bölgesinde bulunan Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda depolanan yaklaşık 5 ton patlayıcı madde, 25 Kasım'da kontrollü şekilde imha edildi. ABD ordusu, uzun yıllardır depolanan ve zamanla yapısı bozularak son derece hassas hale gelen kurşun azid maddesinin kontrolsüz patlama riski taşıması nedeniyle imha operasyonunu gerçekleştirdi.

68 VARİLDE DEPOLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

ABD ordusunun açıklamasına göre, tesiste yaklaşık 68 varil içerisinde toplam 9 bin 700 pounddan fazla, yaklaşık 4,4 metrik ton kurşun azid bulunuyordu. Rutin güvenlik denetimleri sırasında maddenin kristalleşerek kararsız hale geldiği tespit edildi.

Isı, titreşim, sürtünme ve darbeye karşı aşırı hassas hale gelen patlayıcının başka bir yere taşınmasının veya kimyasal yöntemlerle etkisizleştirilmesinin daha büyük risk oluşturacağı değerlendirildi. Bunun üzerine uzmanlar, maddenin bulunduğu yerde kontrollü patlatmayla imha edilmesine karar verdi.

BÖLGE SAKİNLERİNE GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

Operasyon öncesinde Middletown ve tesisin güneybatısındaki bazı bölgelerde yaşayanlara geçici olarak başka yerlere gitmeleri önerildi. Ancak patlama öncesinde yayımlanan son uyarıda, yaklaşık 32 kilometrelik alanda yaşayanların evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları istendi.

Patlama sırasında havaya kurşun içeren toz parçacıklarının karışabileceği belirtilirken, özellikle çocuklar ve hamilelerin olası maruziyete karşı korunması gerektiği vurgulandı. Bazı okulların, iş yerlerinin ve kamu binalarının da operasyon nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

EPA'DAN HAVA, TOPRAK VE SU ÖLÇÜMÜ

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), patlama öncesinde bölgede kurşun seviyelerini belirlemek amacıyla hava, toprak ve sudan 1.200'den fazla numune aldı. Kurum, patlama sırasında ve sonrasında da ölçümlere devam edeceğini açıkladı.

ABD ordusu ise patlamanın etkilerini sınırlamak amacıyla su bariyerleri, köpükler, jel bloklar ve kum dolu engeller kullandı. Operasyonun ardından bölgedeki hava, toprak ve su örnekleri incelenerek olası kirliliğin boyutunun belirlenmesi planlanıyor.