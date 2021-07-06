Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin hakkında "hak ihlali" kararı verdiği tutuklu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi. Bu kararın ardından HDP'li Gergerlioğlu, bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yerel mahkemenin kararının ardından yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu. Gergerlioğlu, tahliye olduktan sonra ailesiyle birlikte tahliye pozu da verdi.

"Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP 'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet Nöbeti" eylemi başlattı. Eyleminin 5'inci gününde gözaltına alınan Gergerlioğlu aynı gün serbest bırakılmasının üzerinden 11 gün geçtikten sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Gergerlioğlu 2 Nisan 2021 tarihinden beri Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyordu.