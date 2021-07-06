Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin hakkında "hak ihlali" kararı verdiği tutuklu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyası, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi. Bu kararın ardından HDP'li Gergerlioğlu, bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu.
"Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYM "HAK İHLALİ" DEDİ
Sonraki süreçte, Gergerlioğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, dosyayı karara bağlayarak "hak ihlali"ne kanaat getirdi. AYM'nin dosyayı gönderdiği Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Gergerlioğlu'nun tahliyesini istedi.
TAHLİYE SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yerel mahkemenin kararının ardından yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu. Gergerlioğlu, tahliye olduktan sonra ailesiyle birlikte tahliye pozu da verdi.
Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da babasının tahliyesine ilişkin paylaşımda bulundu. Salih Gergerlioğlu, babasıyla paylaştığı fotoğrafın üstüne "Artık özgür" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet Nöbeti" eylemi başlattı. Eyleminin 5'inci gününde gözaltına alınan Gergerlioğlu aynı gün serbest bırakılmasının üzerinden 11 gün geçtikten sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Gergerlioğlu 2 Nisan 2021 tarihinden beri Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyordu.