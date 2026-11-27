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Aydın'da şüpheli çanta ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaldırıma bırakılan çantayı kontrollü şekilde patlattı.

ÇANTAYI ALMAYA GELEN OLMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesindeki İstasyon Bulvarı'nda meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar, otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı bir süre gözlemleyen vatandaşlar, almaya gelen kimsenin olmaması üzerine tedbir amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın incelenmesi için bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanları, kaldırımda bulunan çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından çantanın fünye ile kontrollü şekilde patlatılmasına karar verildi.

ÇANTADAN BEBEK BEZLERİ ÇIKTI

Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantanın içindekiler ortaya çıktı. Şüpheli çantadan bebek bezleri ve kişisel eşyalar çıktı. Çantanın içeriğinin belirlenmesiyle tehlike olmadığı anlaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, İstasyon Bulvarı'nda yaşanan şüpheli çanta olayıyla ilgili inceleme başlattı. Çantanın kime ait olduğu ve kaldırıma nasıl bırakıldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı