Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ay Yıldız cami bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

07.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:40

Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı

Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ay Yıldız cami bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

SİVAS - Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ay Yıldız cami bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Sivas'ta 2017 yılında yapımına başlanan Ay Yıldız cami Türkiye'de ilk Ay Yıldız görünümlü cami olma özelliği taşıyor. Mimarisiyle dikkat çeken cami 7 bin metrekarelik alana inşa edildi. Caminin yıldız şeklindeki kapalı bölümü 3.500 kişinin, hilal şeklindeki avlu bölümü ise 5.000 kişinin namaz kılmasını sağlıyor. Ramazan Bayramı'nda açılması beklenen Ay Yıldız caminin Korona virüsü salgını nedeniyle açılışı ertelenmişti. Sivas Belediyesi ve hayır severlerin desteği ile Yukarı Tekke Mezarlığı içerisine inşa edilen cami düzenlenen tören ve Cuma namazıyla bugün itibariyle ibadete açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören, Ay Yıldız caminin yapımını anlatan video gösterisiyle devam etti. Sosyal mesafe ve maske kuralının dikkat edildiği törende protokol konuşmaları yapıldı. Cuma namazının kılınmasıyla tören sona erdi.

Ay Yıldız cami kentteki cenaze trafiğini azaltacak

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Geride bıraktığımız Kurban Bayramının hemen arifesinde Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin emaneti olan Ayasofya caminin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Allah kendisinden ve emek veren herkesten razı olsun. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultan Şehir Sivas'ımızda da hem işlevselliği hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ay Yıldızlı caminin ibadete açılıyor olması bizleri ve hemşerilerimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Şanlı bayrağımızın Ay Yıldızlı motifleriyle inşa edilmiş olan bu cami mimarisiyle gelecek nesillerimize miras bırakabileceğimiz nadide bir eser olacaktır. Bunu yanı sıra şehir merkezinde ki cenazelerde özellikle Ulu cami ve diğer camilerde oluşan trafik yoğunluğunun da önüne geçilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılında bu caminin temellerini atan ve şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Sami Aydın beyle ekibi başta olmak üzere o günden bu güne katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hassaten bu eserin o günden bu güne kadar buraya gelmesine maddi ve manevi katkı sağlayan isimsiz onlarca hayırseverimize ayrıca teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Ay Yıldız camide ilk Cuma namazı

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında, caminin yapımında emek ve destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek," Bu gün Sivas'ımızda güzel bir caminin güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Tabi bunun bir çok anlamı da var. Nasıl İstanbul dendiğinde Ayasofya akla geliyor, Ankara dendiğinde Kocatepe, Bursa dendiğinde Ulu cami geliyorsa Sivas'ımızda yine Ulu camimiz var bundan sonra bir de Ay yıldız cami akla gelecek. Dolayısıyla bu işe destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki çok daha görkemli, çok daha geniş katılımlı bir program icra etseydi ama. Başkanımızla dün yaptığımız istişare de hakikaten çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir zaman dilimi. Biliyorsunuz pandemi dönemi. Böyle hayırlı bir iş yaparken bir vebale girmemek adına çok dikkatli tertipli ve çokta yoğunluk oluşturmadan güzel camimizi hizmete alalım dedik. İlk Cuma namazı programı icra edelim dedik. Ben hayırseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Omuz omuza verdiler" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet Politika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir...
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Politika
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lübnan Ağustos Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi Cuma namazıyla ibadete açıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:13:31. #1.15#
title