Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu: 'Bize güvenin, Biz Türkiye'yi değiştireceğiz'

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Kılıçdaroğlu: "Bize güvenin, Biz Türkiye'yi değiştireceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankartlı ve tezahüratlı tepki

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninde, önümüzdeki seçimlerden 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını belirterek, "Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bize güvenin, Türkiye'yi değiştireceğiz" diyerek, kentsel dönüşüme değindi. Öte yandan programda Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, imar planıyla ilgili pankartlı ve tezahüratlı tepki göstererek sorunun çözümünü istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkım ve temel atma törenine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, etaplar halinde toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yerinin inşa edileceği projenin 170 konut ve 20 iş yerini kapsayan ikinci etabın temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene; CHP MYK ve PM üyeleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve il ile ilçe yöneticileri ve Millet İttifakı paydaşı İYİ Parti'nin temsilcileri katıldı.

Mahallilerden pankartlı ve tezahüratlı tepki

Programın başında tören alanında bulunan bazı mahalleliler, "CHP'li olan milletvekillerini halkı dinlemeye davet ediyoruz", "Hakkımız olanı geri istiyoruz", "Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik siz gelin utansınlar" şeklinde pankartlar açarak, "Hak, hukuk, adalet" tezahüratlarında bulundu. Karşıyaka Belediyesine tepki gösteren Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, imar planıyla ilgili yaşanan sorunun çözümünü istedi. Mahallelilerin tezahüratlarında bir süre sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, mahallelilerin yanına giderek sorunlarının çözüleceği sözünü verdi.

"Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek"

Törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, alandaki tezahürat yapan gençlere seslenerek, "İnanın gençler, inanın motorları maviliklere süreceğiz, kaptanı da siz olacaksınız. Neden gençler olacak? Önümüzde seçimler olacak, 6 milyon 300 bin genç ilk kez gelecek sandıkta oyunu kullanacak. Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek. Türkiye'ye barışı, gelişmeyi gençler getirecek. Umudumuz, güvencemiz gençlerdir. Her zaman her ortamda gençler başımızın tacıdır" dedi.

"Herkesin sorununa talibiz ve çözeceğiz"

Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi bizimdir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek parti CHP'dir. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz. Yaşam tarzından, inancından ötürü ötekileştirmiyoruz. Türkiye coğrafyasında herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve çözeceğiz. Bu ülkede herkesi yüzü gülmeli, evine huzur inde dönebilmeli" ifadelerini kullandı.

"Her bir belediye başkanımız gerçekten tarih yazıyor"

Kılıçdaroğlu, "Demiştik ve yaptık. Şimdi ikinci büyük adımımız var. Yerel yönetimlerin gösterdiği performans sonrasında ikinci büyük adımı dostlarımızla beraber atacağız. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, cumhuriyeti, özgürlüğü, kadın erkek arasında eşitliği getireceğiz. Bu güzel ülkede kadına şiddete son verdireceğiz. Birinci adımı belediyelerimiz atıyor. Bütün yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız gerçekten tarih yazıyor. Bizi suçladılar. Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımlar kesilir, hizmet üretemez dediler. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan başkanlarımız tüm baskılara rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.

"İnsanlar burada davul zurnayla evlerini yıkacak"

Kentsel dönüşüm hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Kentte yaşayan insan kentle barışık bir ortamda yaşamak ister. Her insan mahalle kültürünün kaybolmamasını ister. İnsanların anıları vardır, onları yaşatmak ister. Kentsel dönüşüm yapılırken onların korunmasını ister. Belediye başkanlarımız bu ilkelere dikkat ediyorlar. O insanların hayatını memnun edecek şekilde dönüştürmemiz lazım. Burada da benzeri oluyor. Yeşil alanlar, okullar, sosyal donatı alanları göreceksiniz. Burada kentsel dönüşümden daire sahibi olanların başka bölgelere sürüldüğünü görmeyeceksiniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Bu süreçte güvenceyi sağlayan belediyeyi göreceksiniz. Vatandaş ve müteahhit asla karşı karşıya gelmeyecek. Arada büyükşehir olacak. İnsanlar davul zurnayla evlerini yıkacak ve güzelliklerle yeni evlerine taşınmış olacaklar. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız budur. Beton ormanları olmayacak. Ağaçları, kuşları göreceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz. Biz CHP'yiz. Biz insan için, insan odaklı çalışırız. İnsanları ayrıştırmayız, tüm insanları kucaklarız. Hangi coğrafyada olursa olsun insanların başımızın üstünde yeri var. Biz insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu hizmeti sizlerin ayağına getiren belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Kentler engelliler için de yaşanabilir olmalıdır. Belediye başkanlarımız bu konuya da dikkat ediyorlar. Kentlerde sadece bizler yokuz, bizi dışımızdaki canlılar da var. Bizim dışımızdaki canlılara da saygı göstermeliyiz. Belediye başkanlarımızın çalışma felsefesi bu" dedi.

"Türkiye'yi değiştireceğiz"

Kılıçdaroğlu, "Ne zaman olursa olsun önümüze sandık geldiğinde bu hizmetleri her vatandaşa götürmek için sizlerden destek istiyoruz. Huzuru, bereketi, barışı getireceğiz. Her evde bereket, huzur olacak. Bir ekonomi paketi açıkladılar, işsizliği çözeceğiz diye tek kelime yok. Üniversiteyi bitirmiş biri halde yakaladı beni, 'işsizim burada çalışıyorum' diyor. Hak ediyor mu? Bu tablo onun kusuru mu? Hayır. O çalıştı ve okudu. Niye işsiz? Birileri 3-4 maaş alırken bir kişi neden işsiz? O sorun sadece değil, o sorun çevresini de üzüyor. Bize güveneceksiniz. Bize güvenin! Biz Türkiye'yi değiştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Biz sosyal demokratız, biz vatandaşımız için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Soyer'in kentsel dönüşümde 3 temel ilkesi

Temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüm modeli uyguladığını ve riskli konutları daha güvenli hale getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İzmir'de dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla; 'dönüşümün uzlaşma esaslı olması', 'dönüşümün yerinde gerçekleştirilmesi' ve 'dönüşümün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi ve garantörlüğünde gerçekleşmesi' olmak üzere üç temel ilkemiz var. Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektar, Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde 32 hektar, Konak Ege ve Ballıkuyu Mahallesi'nde 55 hektar, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahallesi'nde 122 hektar, Çiğli Güzeltepe Mahallesi'nde 21 hektar olmak üzere toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu 6 bölgede şimdiye kadar; hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devri aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. İZBETON ile 1000 bağımsız birimin yapımı için protokol imzaladık. 1218 bağımsız birimin kat karşılığı ihalesini yaptık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün de tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik" dedi.

Soyer'den kentsel dönüşüm projeleri

Yaşanılan İzmir depreminin kentsel dönüşümün en büyük öncelik olduğunu hatırlattığını söyleyen Tunç Soyer, "Biz de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyemizin şirketlerinin de ihalelere katılması için karar aldık. Büyükşehir belediyemizin iştiraki İZBETON'un sürece dahil olmasıyla birlikte 2016 yılından bu yana kentsel dönüşümde yavaşlayan süreci hızlandırarak piyasada yaşanan tıkanıklığı aşmış olduk. Bu çalışmaların bir parçası olarak bugün Örnekköy'de; ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda konut ve işyerinden oluşan toplamda 1200 bağımsız birimin yapım işi için bir araya geldik. Bölge sakinlerinin tamamına yakını ile uzlaşıyı sağladık, sözleşmeleri yapıp tapularını aldık. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında etaplar halinde devam eden projemiz tamamlandığında; toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet iş yeri inşa etmiş olacağız. Proje kapsamında bu alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırmış olacağız" dedi. Soyer, katılımı için Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı