Son dakika haberleri: Başkan Gültak: "Akdeniz'de değişim ve kalkınma hamlesi başlattık" Bir son dakika haberine göre 3 milyon lira ödeyerek eriteceklerini söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, basın toplantısı düzenleyerek, göreve geldiği günden bu yana geçen 15 ayda gerçekleştirdiği hizmetler ve yatırımlarla hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerini anlattı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Akdeniz'de değişim ve kalkınma hamlesi başlattık"

Gerçekleştirdikleri hizmetleri uzun bir sunumla anlatan Başkan Gültak, konuşmasının başında, göreve geldiğinde 'gönül belediyeciliği' ışığında Akdeniz'de farkındalık oluşturacak yönetim anlayışını hayata geçireceklerinin sözünü verdiğini; ilçeye kazandıracakları farklı hizmetler, yatırımlar ve projelerle gönül belediyeciliğinin farkını ispatlayacaklarını söylediğin anımsattı. Geçen 15 ayda bu sözü yerine getirmek için yoğun mücadele verdiklerini belirten Gültak, "Önce insan şiarıyla adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek, Akdeniz'de değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattı. Akdeniz'in kaybedilen 20-25 yılını geri kazanmak için her alanda hizmet atağına giriştik" dedi.

"Millet Bahçesini 29 Ekim'de hep birlikte açacağız"

Yoğun Ankara temasları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın destekleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Millet Bahçesi projesinin başladığını dile getiren Gültak, pandemiye rağmen özel izinlerle inşaatın hızla devam ettiğini, açılışı da 29 Ekim'de hep birlikte yapacaklarını vurguladı. Bu proje kapsamında yıllardır konuşulan ama bir türlü el atılamayan Müftü Deresinde de ıslah ve peyzaj çalışması yapılacağı bilgisini veren Gültak, bunun da Millet Bahçesi ile birlikte tamamlanacağını söyledi.

Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde TOKİ tarafından başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesinin de hızla devam ettiğini kaydeden Gültak, ilk etapta 20 blok halinde 416 konut, ikinci etapla birlikte toplam 684 konut yapılacağını, yüklenici firmanın 450 günde bitirme sözü verdiğini ifade etti.

"Barış ve Bahçe Mahallesinde bu sefer vatandaşlarımızla anlaşacağımızı düşünüyoruz"

Şehrin merkezinde bulunan Bahçe ve Barış mahallelerinde başlatılacak kentsel dönüşüme ilişkin de bilgi veren Gültak, TOKİ'nin yapacağı proje çerçevesinde yaklaşık 3 ay vatandaşlarla görüştüklerini ancak tam bir anlaşma sağlayamadıkları için ikinci çalışmaya başladıklarını söyledi. Gültak, "Buradaki evlerin çoğu 70 metrekarenin altında. Biz 70 metrekare yapmak istemedik, 100 metrekare yaptık ve bundan kaynaklı sıkıntı yaşadık. Sonra ikinci bir projeye geçtik; 72 metrekareye kadar 176 konut, 70-100 metrekare arası 52 konut, 100 metrekare 72 konut, 24 adet dükkan, cami, kültür merkezi, kreş, kapalı pazar olarak planladık. Bunu yapınca vatandaştan alacağımız para azalacağı için bu sefer Bahçe ve Barış mahallelerindeki insanlarımızla kısa vadede anlaşacağımızı düşünüyoruz. Yakında bakanlık yetkilileri geliyor. Ödeneği, yeri, her şeyi hazır; sadece vatandaşla 1-2 aylık görüşmemiz var. Şehrin merkezinde güzel bir alan yapmış olacağız" diye konuştu.

Turgutreis Mahallesinin, 60-70 yıllık eski binalar nedeniyle 'riskli alan' ilan edildiğini anımsatan Gültak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının, yaklaşık iki haftadır mahallede fizibilite çalışması yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmaların ardından Turgutreis'e hızlı bir şekilde gireceklerini vurguladı.

"Eski belediye hizmet binası iş merkezi olacak"

Akdeniz Belediyesinin eski hizmet binasının yerine de yeni bir iş merkezi yapacakları bilgisini paylaşan Gültak, "Bu binanın yüzde 48'i bizimdi, gerisi TEDAŞ'a aitti. TEDAŞ'a ait olan hisseleri trampa yöntemiyle aldık; şu an bu binanın yüzde 100'ü artık Akdeniz Belediyesinin mülkü. Buraya altında dükkanlar, üstüne de imar planına göre şu an 21 kat çıkabiliyoruz, değişik projelerimiz var, altında 4-5 kat otoparkı bulunan bir iş merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Karaduvar Balıkçı Barınağı Kapasite Arttırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Gültak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karaduvar Limanında çalışmalara başladığını belirterek, "Karaduvar Limanında mendirekler ile kapasite arttırılacak, iç derinlik sağlanarak Çamlıbel'de konuşlanan profesyonel gemilerin Karaduvar'a gelmesi sağlanacak. Barınağa yapacağımız ilave rıhtım ve iskelelerle tekne kapasitesini yaklaşık 320'ye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağına da güzel bir marina yapma planları olduğunu dile getirdi.

"Yeni yılın içinde Mersin'in imar sorunlarının hepsini bitirmiş olacağız"

Kentin sorunlarının çözümü için devamlı Ankara'ya gittiğini ifade eden Gültak, bu anlamda Mersin'in imar sorununun çözümü için de çaba harcadığını söyledi. Gültak, "Mersin'in imar sorunu yıllardır çözülmüyor. Ankara ile iletişimler sayesinde biz eylül ayında kendi bölgemizin birinci etabının bir kısmını, Gazi Mustafa Kemal Bulvarının altını Büyükşehir Belediye Meclisine veriyoruz, sonra Büyükşehir Belediyesine gidecek. Üç ay içinde de bulvarın üstünü vereceğiz. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da talimatı var, biliyorum; ona da teşekkür ediyoruz. İki başkan ve iki bürokratın uyumlu çalışması sonucunda Akdeniz'de ilk imar çıkacağından emin olabilirsiniz. İkinci etaba gelince; yıllardır olmaz denilen Mersin'in 1/5000'lik planının çıkması ve kentin imar sorunun çözülmesi yönündeki girişimlerimiz sonuç verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2.Etap 1/5000'lik imarıyla ilgili onay yazısı kamu yararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından onaylandı. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığının tarım görüşü kaldı. Pandemi sonrası 3 hafta önce bakanlıktan uzmanlar geldi, toplantı yaptık ve Akdeniz'deki kırmızı çizgilerimizi belirledik. Önümüzdeki ay içinde Tarım bakanımızla toplantı yapıp, bakanlığın onayını da alacağız. Ondan sonrası Büyükşehir ve alt belediyelerin işi. Sadece Akdeniz'i değil tüm ilçeleri ilgilendiriyor 2. Etap. 10 yıldır çözülmüyordu. İnşallah yeni yılın içinde bu imar sorunlarının hepsini bitirmiş olacağız. Tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Gültak, yaklaşık 1,5 yılda gerçekleştirdikleri diğer hizmetler hakkında da bilgi verdi. Ankara'dan; Mersin ve Akdeniz'e sadece 1 yıl içinde yaklaşık 300 milyon TL tutarında projelerin sağlandığını belirten Gültak, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara, Lütfi Elvan ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

"Bu sene borçlanmayı düşünmüyorum"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gültak, bu yıl yeniden borçlanma yetkisi alma planı olup olmadığı ve bakanlıklardan maddi desteğe yönelik soruya, "Bu sene borçlanmayı düşünmüyorum. Geçen sene borçlandık, önce aldığımız borcu ödeyelim. Borç yiğidin kamçısıdır ama borç artarsa yiğit ölür; altından kalkamaz, hele bir aldığımızı ödeyelim, bitirelim. Onları da hizmetlere yansıtalım. Aldığımız borcu borçla kapatmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Seneye belki borçlanabiliriz" yanıtını verdi.

"Ankara'dan kaba tabirle keş para almıyoruz, proje üretiyoruz"

Ankara'dan, bakanlıklardan maddi destek alma konusunda ise Gültak, şunları söyledi:

"Bizim hiçbir zaman ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ne de başka bir yerden hibe para alma durumumuz yok. Proje yapıyoruz, devamlı proje üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerin Ankara'da kavgasını veriyoruz. Proje karşılığı para alabiliyoruz. Örneğin, İller Bankasından bana geçen 3,5 milyon lira para geldi. Benim ödediğimiz çıplak maaş 4,2 milyon lira. Yani 'İktidar partisi, gönderelim şuna bol yağlı tarafından' diye bir şey yok. Dersimize iyi çalışıyoruz, insanlar güven sağlıyoruz. Böylece topladığımız vergiler artıyor. Geçen sene mayıs ayında 11 milyon lira vergi topladım. Bu sene pandemi var, herkes sıkıntıda ama biz iyi çalıştık ve kimseyi de üzmeden 13,5 milyon lira vergi topladık mayıs ayında. Bunun tek nedeni var, güven. Akdeniz halkının önünde saygıyla eğiliyorum; iyi ki bizi destekliyorlar. Bu paralarla biz bu araları kapatıyoruz, çünkü sadece 2 milyon lira vergi var SSK ile birlikte. Yani Ankara'dan kaba tabirle keş para almıyoruz, proje üretiyoruz."

"216,5 milyon lira borcumuzu, her ay 2,5-3 milyon lira ödeyerek eriteceğiz"

Başkan Gültak'ın basın toplantısında dile getirmediği, ancak basın mensuplarına dağıtılan bültende yer alan belediyenin borç-alacak durumuna ilişkin soru da gündeme geldi. Buna göre, Akdeniz Belediyesinin 31 Mart 2019 itibariyle 211 milyon 535 bin 534 lira olan toplam borcu, 30 Haziran 2020 itibariyle 233 milyon 23 bin 562 liraya yükseldi. Kasa mevcudu ise 9 milyon 868 bin 431 lira. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğünden 6 milyon 624 bin lira alacaklar da düşüldüğünde Akdeniz Belediyesinin reel borcu 216 milyon 531 bin 131 lira.

Gültak, bu borcu nasıl eriteceğine yönelik soru üzerine, "Aldığımızda da borç çok fazlaydı. Gelen parayla biz bırakın hizmet üretmeyi, maaşı zor ödüyoruz. Ama projelerle hizmet üretmeye çalışıyoruz. Biz her ay İller Bankasına 2-2,5 milyon lira borç ödüyoruz. Yani, İller Bankası bu miktarı kesiyor. Normalde bana 7,5-8 milyon lira para gelmesi gerekirken 3,5-4,5 milyon lira arası geliyor. Ben istesem de istemesem de her ay bu borç 2,5 milyon düşüyor. Ben sadece bir kere borçlandım, o da 10 milyon lira. Oradaki 5-6 milyon lira artışın bir nedeni de o. 10 milyon liranın yarısını da ödedim. Orada 5 milyon lira fazla borç gözüküyor ilk aldığım güne göre. Ama bu arada belediyeyi 5 milyon lira borçlandırmış gibi gözükmeme rağmen bu hizmetlerin çoğu geldi. Taziye evleri, parklar, sosyal hizmetler gibi çalışmaların bir kısmını da biz belediye bütçesinden yapıyoruz. Topladığımız vergilerle bu borç biter mi? Hayır. Bu, reel bir cevap olmaz. Ama her ay 2,5-3 milyon lira civarında borç ödeyerek, bu borcu zaman içinde eriteceğiz. Bu arada yapacağımız 2. Etap imar çalışmalarıyla belediyemize uygun yerler çıkartarak, ileride bunların satışlarını ve kiralarını da hayata geçirip borcu düşüreceğiz. Ayrıca Akdeniz Belediyesinin eski hizmet binası da çok değerli bir yer; oradan da borcun bir kısmını kapatmayı düşünüyoruz" dedi. - MERSİN

