İstanbul'da oyuncak deposunda yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
İstanbul Fatih'te, havai fişek satılan bir oyuncak deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Fatih'te Uzunçarşı Caddesi'nde havai fişek satılan bir oyuncak deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler:
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy