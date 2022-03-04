Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan'a cinayetten beraat

GAZİANTEP'te Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanıp hakkında dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan (21), 'çocuğu kasten öldürme' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' suçlarından beraat etti. Yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan, hakaret suçundan verilen 90 gün hapis cezası ise 1800 TL para cezasına çevrilen Kaplan, tahliye edildi. Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, adliyeden çıkışta sinir krizi geçirdi.

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan 'çocuğu kasten öldürme', 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklanıp, hakkında dava açıldı.

Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, adliyeden çıkarken sinir krizi geçirdi.