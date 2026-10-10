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Ligin zirvesinde! Salah gol katkılarına devam ediyor

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Ligin zirvesinde! Salah gol katkılarına devam ediyor
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Franculino Dju'ya yaptığı asistle bu sezon en çok gol katkısı sağlayan futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, etkili oyunuyla sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SALAH SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Karşılaşmada sergilediği performansla geceye damga vuran Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bir kez daha kalitesini konuşturdu. Mücadelede Franculino Dju'ya şık bir asist yapan Salah, bu katkısıyla birlikte bu sezon ligde en çok gol katkısı sağlayan futbolcu unvanının sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Şu ana kadar Trabzonspor formasıyla ligde 7 maça çıkan Salah, rakip kalelere 7 gol attı ve 3 golün de asistini yapmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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