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Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi

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Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yaz aylarından kalan fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu. Yaz mevsimine veda etmekte zorlandığını dile getiren Uluğ, karelerine eklediği "Yazın bittiğini kabullenemiyorum arkadaşlar." notuyla duygularını açıkça ifade etti.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sonbaharın gelmesine rağmen yaz aylarına duyduğu özlemi gizlemedi. Ünlü şarkıcı, geçmiş aylardan kalan fotoğraflarını yayınlayarak yaz mevsimine veda etmek istemediğini anlattı.

DERYA ULUĞ'DAN YAZA VEDA EDEMEYEN KARELER

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, yaz aylarından kalan fotoğraflarıyla dikkat çekti. Yaz mevsiminin sona ermesinin ardından geçmiş aylarda çekilen karelerini yeniden sevenlerinin karşısına çıkaran Uluğ, fotoğraflarına eklediği kısa notla yaz günlerini ne kadar özlediğini ortaya koydu. Ünlü isim, yazdan kalma anılarını bir araya getirirken mevsimin değişmesine henüz alışamadığını da dile getirdi.

"YAZIN BİTTİĞİNİ KABULLENEMİYORUM ARKADAŞLAR"

Derya Uluğ'un fotoğraflarına eklediği açıklama ise oldukça kısa ve samimiydi. Şarkıcı, yaz aylarına duyduğu özlemi "Yazın bittiğini kabullenemiyorum arkadaşlar." sözleriyle ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz yaş itibarıyle onlar için en ufak bir tehlike teşkil etmiyoruz ama verdikleri pozlarla abazaları azdırıyorlar onların ellerine geçmesinler.

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