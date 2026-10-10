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ABD’de valilik konutunda 7 ceset bulundu

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ABD’de valilik konutunda 7 ceset bulundu
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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde vali konağının güvenliğini artırmak için başlatılan 2,35 milyon dolarlık inşaat çalışmasında, toprağın altından insan kalıntılarının bulunduğu 7 tabut çıktı. Aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu kalıntıların, 1873-1877 yılları arasında kullanılan eski bir mezarlığa ait olduğu belirlendi. Bölgede 80'den fazla nokta incelemeye alınırken, 1880'li yıllarda yapılan mezar taşıma işlemlerinde bazı cenazelerin geride bırakıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin başkenti Bismarck'ta vali konağının güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan 2,35 milyon dolarlık proje, beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Güvenlik duvarı inşaatı ve çevre düzenlemesi için toprağın kazıldığı alanda tarihi tabutlara rastlanması üzerine uzman ekipler bölgede inceleme başlattı.

ÇOCUKLARA AİT KEMİKLER DE ÇIKTI

Toprak altından çıkarılan 7 tabutun içinde farklı yaş gruplarından kişilere ait insan kalıntıları tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde kemiklerin iki kadın, iki erkek, iki genç ve küçük bir çocuğa ait olduğu belirlendi. 

Kalıntıların bulunduğu alanın geçmişini araştıran uzmanlar, günümüzde vali konağının yer aldığı arazinin Bismarck'ın ilk resmi mezarlığı olarak kullanıldığını saptadı. Mezarlığın 1873 yılında hizmete açıldığı ve 1877 yılına kadar kullanıldığı belirlendi.

Kuzey Dakota Valisi Kelly Armstrong

YILLAR ÖNCEKİ GAZETE HABERLERİNE ULAŞILDI

Bölgede 1880'li yıllarda gerçekleştirilen mezar taşıma işlemlerinin tüm cenazeleri kapsamadığı ortaya çıktı. Dönemin kayıtlarına göre eski mezarlıktaki definlerin büyük bölümü başka alanlara nakledilmişti. 

Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, yerel gazetelerde mezarların taşınmasına ilişkin haberler bulunduğunu belirtti. Haff, o dönemde yayımlanan haberlerde "İki kişi hariç tüm mezarları taşıdık" ifadesinin kullanıldığını aktardı. 

Ancak son kazılarda 7 tabutun bulunması, arazide geride bırakılan cenazelerin sayısının geçmişte düşünüldüğünden fazla olabileceğini gösterdi.

80'DEN FAZLA NOKTA İNCELEMEYE ALINDI

Geçtiğimiz ayın ortalarında tamamlanan saha araştırmalarında uzmanlar, arazide arkeolojik açıdan değerlendirilmesi gereken 80'i aşkın nokta belirledi. Toplanan bulguların analizinin gelecek yılın ilk aylarında sonuçlandırılması planlanıyor.

Bulunan insan kalıntılarının ise ilkbaharda düzenlenecek törenin ardından Bismarck'taki bir mezarlığa yeniden defnedilmesi öngörülüyor.

Vali konağındaki güvenlik çalışmaları sırasında ortaya çıkan arkeolojik kurtarma faaliyetlerinin maliyetinin yaklaşık 155 bin dolara ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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