Son dakika haber | ABD Başkan Yardımcısı Pence: Şiddet asla kazanmaz; özgürlük kazanır

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burada meydana gelen şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burada meydana gelen şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal salonlarda, can kaybının yanı sıra bugün kongremizi (Capitol) savunanların uğradığı yaraların da acısını çekiyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır" dedi. Pence mesajını "Hadi işe geri dönelim" sözleriyle bitirdi.

Pence ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda güvenlik güçlerine teşekkür etti. Pence, "Capitol Hill polis memurlarına ve tüm emniyet teşkilatı görevlisine bugün bizi güvende tuttukları için teşekkür ederiz. Hizmetiniz sayesinde Capitol güvenli hale getirildi ve gerçekten minnettarız" dedi.

NELER OLMUŞTU?ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ"ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLAMIŞTITrump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE'TEN TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANITABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunmasının ardından Pence'ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi. Pence, Seçiciler Kurulu'nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı" ifadelerini kullandı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ABD KONGRESİNE ZORLA GİRDİABD'de Başkan Trump destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulu'nun onay süreci toplantısına ara verildi. Görüntülerde, Trump destekçileri olduğu belirtilen kişilerin "Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap)" şapkaları taktığı görülmüştü.

NANCY PELOSİ'NİN OFİSİNE GİRDİLERKongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdikleri ifade edilmiş ve göstericilerin, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi'nin maillerini okuduğu belirtilmişti.

TRUMP GÖSTERİCİLERE "BARIŞÇIL KALIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTIABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından, "Barışçıl kalın" çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Capitol polisi ve emniyet teşkilatımıza destek verin onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Barışçıl kalın" dedi.Trump ayrıca, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslenerek, "ABD Kongresi'ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna oradaki insanlara saygı gösterin. Teşekkür ederim" dedi.

TRUMP: MIKE PENCE, YAPILMASI GEREKENİ YAPACAK CESARETE SAHİP DEĞİLTrump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çağrısına "Öyle bir yetkim yok" ifadeleriyle yanıt veren Pence'e yönelik şu ifadelere yer verdi: "Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!"

ABD'NİN BAŞKENTİ WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongresi'ne zorla girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, yerel saatle 18.00'dan 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu bir darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı.

PENCE'TEN "KONGRE BİNASINI TERK EDİN" ÇAĞRISIABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, "İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir" dedi.

ABD'DE ULUSAL MUHAFIZLAR, KONGRE BİNASINA DOĞRU YOLA ÇIKTIABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu. ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başkent Washington DC'de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için Ulusal Muhafızların yola çıktığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı" dedi.

JOE BIDEN ULUSA SESLENDİABD başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından ulusa seslendi. Biden, "Demokrasimiz, modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen, benzeri görülmemiş bir saldırı altında" dedi.TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDUJoe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak "Bu kuşatmayı durdur. Bu hukuka saldırıdır. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek Amerika'yı yansıtmıyor, kim olduğumuzu temsil etmiyor. Başkan Trump'ı şimdi ulusal televizyona çıkmaya, yeminini yerine getirmeye ve anayasayı savunmaya ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum. Bu bir protesto değil. Ayaklanma. Dünya izliyor" dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP: EVE DÖNMELİSİNİZABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ--------------------

-Pence'in açıklamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı