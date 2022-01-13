Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında baskı ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan 160 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, 133 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan FIRSATÇILARA yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

POS CİHAZI KULLANARAK PARA VERMİŞLER

Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000'i 5.000.000 yaparak), Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

ZOR KULLANIP DARBETMİŞLER

Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek, ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek TEFECİLİK suçunu işledikleri tespit edilen 160 hedef şahsa yönelik; aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilimizde KENE operasyonu gerçekleştirilmiştir.

"27 ŞAHSIN DAHA İFADESİNE BAŞVURULACAK"

Hedef şahıslarından 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca gözaltı kararı mevcut olup, 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edilecektir. Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti. Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte operasyondan görüntüler;

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