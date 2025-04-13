DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA:13 Nisan Pazar Samsun'da deprem nerede oldu? Van, Amasya, Tokat, Sivas AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!

13 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 13 Nisan 2025 Pazar günü deprem nerede oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Samsun'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

13 Nisan Pazar Samsun'da deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi

SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Nisan 2025 Pazar günü Samsun ve çevresinde hissedilen bir deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olarak açıklandı. 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 6,2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Samsun'da deprem mi oldu AFAD

Deprem, Samsun il merkezi ve bazı ilçelerde net şekilde hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar sarsıntı sonrası sosyal medyada "Samsun'da deprem mi oldu?" sorusunu yoğun şekilde araştırmaya başladı.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların resmi açıklamaları takip etmelerini ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler