Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
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Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Giresun'un 7 ilçesini etkileyen sel ve heyelanda ölü sayısı 5'e yükseldi, 11 vatandaşımız kayıp, 153 kişi ise kurtarıldı. Bölgede 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit edildi.

23.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:25

Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketiyle ilgili olarak "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde" dedi. Afet bölgesinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 11 vatandaşımızın kayıp olduğunu, 153 kişinin kurtarıldığını iletti.

İstanbul Tuzla'da bulunan Desan Tersanesi'ndeki Yeni Deniz Sistemleri teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Giresun'daki sel felaketine de değindi. İşte Erdoğan'ın sözleri:

"150'YE YAKIN KİŞİ KURTARILDI"

"Bugün Giresunumuzda şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı. Aramalar devam ediyor, 150'ye yakın kişi kurtarıldı. Rize'de sel felaketi vardı. Rize'de de yaralılar var. Devlet olarak buradaki bütün tahribatı süratle aşarız. İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Kızılay, AFAD ve bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. DSİ çalışmalarını orada, karayolları hep birlikte sürdürüyor. Yıkılan köprüler var. Buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp, halkımızı o mutlu günlerine döndürelim diyoruz. Bakanlarımız, 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. Ailelere sabırlar diliyorum."

DERE TAŞTI, YOL KAPANDI

Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu ilçelerden Dereli'de incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

BAKAN SOYLU: BİRÇOK İLÇEMİZ YAĞMURDAN ETKİLENDİ

Bakan Soylu, "Şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanı'mız da burada olacak. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR DOĞAL AFET GÖRÜYORUM

Bakan Pakdemirli ise ilk kez böyle doğal afete tanık olduğunu belirterek, "Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Dün itibarıyla tahmin ediyorum bulunduğumuz seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı yol tabelalarını görüyoruz, dükkanları gördük, gerçekten bazıları da seviye neredeyse tavana kadar uzanmış ve rüsubatla dolmuş. Tabi ki öncelikle can kayıpları son derece önemli; üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Elbette biz burası ve zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

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