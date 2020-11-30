Sokağa çıkma yasağında nereler açık? Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağında marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler. İşte son dakika yeni koronavirüs yasaklarının detayları... Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında uçak seferleri olacak mı?

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? İlki Nisan ayında ilan edilen, Haziran ayına kadar süren sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz hafta sonu tekrar uygulanmaya başladı. Bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Peki, Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler... İşte son dakika yeni koronavirüs yasaklarının detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

Yasak ilk olarak 1 Aralık Salı günü başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi eve paket servisi hizmeti veren yerler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?

Covid-19 nedeniyle birçok vatandaş yaşamını yitirdi, binlerce vakaya rastlandı. Artan korona vakalarını en aza indirmek, halkın sağlığını korumak maksadıyla yayımlanan koronavirüs genelgesinde kısıtlamaya dahil olan ve olmayanlar belirtildi. Buna göre kısıtlama sürecinde taksi şoförleri de istisna kapsamında olan grup içerinde yer aldı.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) "Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.