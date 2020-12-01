Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri dün açıklamıştı. Buna göre; 30 bin bandında açıklanan vakalar sonrası hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanmasına karar verildi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan tam 2 hafta önce virüsle mücadele için bir dizi tedbir açıklamıştı. Ancak yeni hasta ve can kayıpları geçen süreçte 2 katına çıktı. Bu durum karşısında kısıtlamaların kapsamı genişletildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 21.00'DE BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda ilk sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor.

Salgına karşı alınan diğer tedbirler şu şekilde:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market , bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saat olan 10.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

YÜZME HAVUZU VE HAMAMLARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu.

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirildi.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

MARKET VE FIRINLARIN AÇIK OLDUĞU SAATLERDE ALIŞVERİŞE İZİN VERİLECEK

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, fırın, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI VEFA SOSYAL DESTEK BİRİMLERİ KARŞILAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan genelgede, belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.

REZERVASYON KODU OLANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SOKAK KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;