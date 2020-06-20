Sivas'ta gezilecek yerler nerelerdir? Sivas geleneksel lezzetleri nelerdir? Sivas nerededir? İç Anadolu'nun gözde şehri Sivas'ın iklim ve bitki örtüsü nedir? Sivaslı ünlüler kimlerdir? Sivas hakkında tüm bilgiler haberimizde

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan il, Giresun, Ordu, Tokat, Erzincan, Malatya ve Yozgat ile sınır komşusudur. Yapıları ile Unesco Dünya Miras Listesi'ne girmeyi başarmış,gezip görülecek çok sayıda medrese, cami, göl, müze ve şelale bulunmaktadır. Raylı sistem yapılanması olmadığı için otobüs, minibüs ve taksi ile şehir içi ulaşımını sağlayabilirsiniz.Karasl iklim tipinin görüldüğü şehirde, bitki örtüsü çeşitliliği azdır.

SİVAS İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kara iklimi hüküm sürmektedir. Çevre illere göre daha yüksek oluşu sebebiyle mikroklima iklim bölgesindedir.Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Sivas İç Anadolu Bölgesi'nin en soğuk ilidir. Senelik yağış ortalaması 411 mm'dir.

Ormanlık alanların tahribi sonucu, Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer tutmaz. Sivas bitki örtüsü bozkırdır. Yazları yeşeren çayırlar ve çimenler mevsim sonlarında ise sarı ot ve ot toplulukları görülmektedir.

SİVAS'TA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER NERELERDİR?

Divriği Ulu Cami Ve Darüşşifası: Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. taş işçiliğinin muntazam olması sebebiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiştir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Türkiye'nin bu listeye giren ilk mimari yapısıdır. Planı ve süslemeleri ile eşi benzeri olmayan bir yapıdır. Türk-İslam sanatında bu ihtişamda bir eser yoktur.

Çifte Minareli Medrese: Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip medrese, bu özelliğini koruyabilmektir. İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırılmıştır.

Gök Medrese: Türk mimarisi ve süsleme sanatının izlerini görebileceğimiz nadir yapılardandır. Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, 1271 yılında yapılmıştır.

Gökpınar Gölü: Merkeze 10 km uzaklıktayer alan yer, doğal güzellikleri ile sizleri büyülemektedir. Bu gölde alabalık üretimi yapılmaktadır. Gölü'nün alanı 3 bin metrekaredir. Bu yüzden rafting sporuna merak saranlar için ideal alandır.

Eğri Köprü: İpek yolu üzerinde selçuklu yapısıdır. İki bölümden oluşur. Biri 12, diğeri 6 gözlüdür.

Şuğul Vadisi: Doğal güzellikleri ile ön plana çıkmış vadi, görülmesi gereken yerler arasındadır.

Aşık Veysel Müzesi: Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu müzesi, 1982 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları ve şiirleri sergilenmektedir. Her yıl 9-11 Temmuz anma törenleri yapılmaktadır. Müze ziyareti ücretsizdir.

Sızır Şelalesi: Doğa yürüyüşü yapmak, stresten uzak zaman geçirmek için oldukça ideal bir alandır.

Sivas Kalesi: Kent merkezinde bulunana kale, kenti tamamen kuşatan dış surların beş veya yedi kapısı vardır.

Hafik Gölü: Yörenin önemli mesire alanlarından biri olan göl, göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneğidir.

Alacahan Kervansarayı: Oldukça büyük ve geniş kervansaray, üstü tamamıyla kapılı, "kışlık han" özelliğindedir.

Dipsiz Göl: Bitki örtüsü Sivas ve çevresine göre daha zengindir. Kayın, köknar, sarıçam ormanları bu bakımdan en önemli özelliğini oluşturur. Etrafında rahatlıkla gezebilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Akıncılar İlçesinde Doğa Turizmi: Bu ilçede düz alan neredeyse yoktur. Yayla turizm geliştiği ve kültürünün devam ettiği görülmektedir.

Eski Paşa Hamamı: Klasik osmanlı hamam yapısı görebileceğimiz, soğukluk ve sıcaklık arasındaki ılıklık daha küçük ölçüde olup, çevresinde küçük odalar bulunmaktadır.

Eski Göğüs Hastanesi/Çevre Kültür Sanat Evi: İlk başta sağlık kuruluşu olan bu yer, Fransız Hastanesi olarak kullanılmıştır. 1976 yılına kadar Göğüs Hastanesi olarak kullanılan yapı, bu tarihten sonra Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmıştır. Üç katlı beyaz bina gösterişli yapısı ile dikkat çekmektedir.

SİVAS YÖRESİNE AİT GELENEKSEL LEZZETLER

Üzümlü Çorba (Bayram Çorbası)

Pancar Sarması

Hurma Tatlısı

Peynirli Helva

Çörek

Madımak Yemeği

Sebzeli Sivas Kebabı

Şalgam Dolması:

Kesme Çorbası

Sarığı Burma

SİVAS'TAN ALINMASI GEREKEN SEYAHAT HATIRASI

Sivas Ağızlığı-Kalemi: Bu çubuklar turistlerin ilgisini çekmektedir. İstenilen renkteki boyalar ile boyanan bu kalem, Sivas çubukları, ayrı birer ustalık ürünüdür. Seyahat hatırası olarak alabileceğiniz eşyadır.

Kemik Tarak: Kemik tarağın saçta kepeklenmeye ve elektriklenmeye karşı olduğu tıbbi yönden kanıtlanmıştır. Zarif bu tarağı Sivas'tan alabilirsiniz.

Sivas Halısı: Kullanılan iplik, işçilik ve iç boyamaların özgünlüğü, bu halıları bu kadar popüler hale getirmiştir. Halılarda en az 12 çeşit olmak üzere 20-25'e varan renk çeşidi kullanılmaktadır.

SİVASLI ÜNLÜLER

Dilan Çiçek Deniz

Hadise

İrem Sak

Gupse Özay

Tülin Şahin

Tolga Sarıtaş

Celil Nalçakan

Emel Sayın

Çetin Tekindor

Ferman Akgül

İbrahim Toraman

Çağan Atakan Arslan

Cem Yılmaz

Burak Yamantürk