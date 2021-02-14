Sevgiliye söylenecek güzel sözler! 2021 Sevgili sözleri, sevgiliye gönderilecek mesajlar! En anlamlı, romantik sevgi sözleri!

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EN ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

- Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet.



- Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi…

- Bir kurşun sesi kadar hızlı geçer hayat… Ama öylesine zordur ki kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak.

- Bırak da seni ben seveyim. Yabancıya gitmesin gözlerin…

- Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

- Sevgiliye güzel sözler söyler benim yüreğim. Dilim değil yüreğim söyler yüreğim.

- Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

- Şimdi yoksun… Seni dilediğim gibi düşünebilirim, tutup elini öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni yokluğunda seni sevdiğimi anlayamazlar ki!

- Kim bilir hangi akşam güneşle beraber ben de söneceğim. Kim bilir hangi ellerden son suyumu içeceğim, belki görmeden öleceğim fakat yine de seni ebediyen seveceğim.

- Sevgimi sadece gökyüzü bilsin, çünkü oranın şahitleri sayılamayacak kadar çok ve sen öyle özelsin ki sana ancak yıldızlar şahitlik yapabilir!

- Gül yüzünün gülüşüne kurban olan bu can, CANAN için can olmuş, ey YAR.

- Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

- Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

- Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

- Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle. Daha nice zamanları beraber geçirmek dileğiyle...

- Sen yeter ki içinden de olsa seni seviyorum de! Kulaklarım çınlasa bile yeter sevgilim.

- Susadım yeniden senin tatlı sözlerine. Ilık bir esintinin vücudumu titrettiği gibi girsin sesin yüreğimin derinliklerine.

- Yarı dalgalı olmamalı deniz… Ya tam dalgalanmalı ya da tam kudurmalı. Ya ümit vermemeli sevgiliye ya da tam sevmeli. Ya da çekip gitmeli.

- Uzun lafın kısası diye demiyorum Seni kendimden bile fazla seviyorum.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki, bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

- İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

- Bana hep soruyordun neden seni seviyorum demiyorsun diye. Her zaman söylenmez o söz. Hissederek söylemek gerek. O sözün sorumluluğunu almak gerek. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Bu kelimenin en çok yakıştığı insan. Seni deli gibi seviyorum.

- Sensiz bir gün güneşsiz bir gündür, sensiz bir gece aysız bir gecedir; Sensiz bir hayat, yaşamı olmayan bir hayattır. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

- Yüreğimde kötü duygular yoktur benim. Çünkü yüreğimde sen varsın. Sanma ki gittiğinde seni unuturum, ben nereye baksam orada sen varsın.

- Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana... Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

- O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

- Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Yüzümde anlamsız bir gülücük, içimde sonsuz sevgi, güne keyifle başlayıp keyifle bitiriyorum. Bir şey var hayatımda anlayamıyorum, düşündüm de bir sen varsın seni arıyormuşum meğer ey Aşk! Sevgililer Günün kutlu olsun.

- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var...

- Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi ise sensiz olmaz.

- Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

- Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Sevgililer günümüz kutlu olsun...

- Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer günümüz kutlu olsun...

SEVGİLİYE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

- Sen benim başımın belasısın. Ama bir belayı bu kadar çok sevebileceğimi asla düşünmezdim. Ne söylersen söyle, sen haklısın.

- Yüreğimde kötü duygular yoktur benim. Çünkü yüreğimde sen varsın. Sanma ki gittiğinde seni unuturum, ben nereye baksam orada sen varsın.

- Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

- Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni. Yağmurda seninle dans etmek, her yeni sabaha seninle uyanmak istiyorum sevgilim. Kalbinden daha konforlu hiçbir yerde bulunmamıştım bugüne kadar.

- Seni sevmek acıların en büyüğü olsa gerek, seni düşünürken gözyaşı dökmek yaşanabilecek en büyük sevinç demek.

- Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek.

- Ne zaman üzülürsen, başın sıkışırsa, ağlarsan, acıdan dayanamazsan hep beni ara. Seni seviyorum bunu sakın unutma.

- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

- "Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem." (Özdemir Asaf)

- Aşk karnımı doyurmuyor belki ama ruhumu öylesine tok tutuyor ki Prensesim.

- Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.



- Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel… Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

- Bana hep soruyordun neden seni seviyorum demiyorsun diye. Her zaman söylenmez o söz. Hissederek söylemek gerek. O sözün sorumluluğunu almak gerek. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Bu kelimenin en çok yakıştığı insan. Seni deli gibi seviyorum.

- Kime anlatsam sana olan büyük aşkımı ve sevgimi, kime bahsetsem senden, senin yerinde olmak istedi. Seni o kadar çok seviyorum ki sevgili, kimse senin gibi olmadı.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

- Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

- Öylesine yeni ve taze ki içimde ki sevgi. Yıllar geçtikte eskimeyecek. Sana olan bu kocaman aşkım, inan hiç bitmeyecek.

- Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.