Serkan Altunorak: İlişkilerde başarılı biri değilim

İşte size bol "ama"lı bir ünlü: Yakışıklı ama ilişkilerde kendini başarısız buluyor.

İşte size bol "ama"lı bir ünlü: Yakışıklı ama ilişkilerde kendini başarısız buluyor. Her hayvanı seviyor ama hep köpeği olmuş. Her şeyi geceden planlıyor ama gamsızlara hayran. Tek başına da başkasının omuzunda da çok ağlamış ama... "İstersen senin omuzunda da ağlarım" diyor. İkilemli soruların bu haftaki konuğu sahnenin ve ekranın sevilen yüzlerinden Serkan Altunorak.

Hangisinden daha komik hatıralar var: Hacettepe Tiyatro mu Mimar Sinan mı?

Hacettepe konservatuvar dönemlerimin bende yeri hep ayrıdır. 90'lar, Ankara, hayat bambaşka akıyordu şimdi dönüp bakınca o günleri gerçekten çok özlüyorum. Bugünlerle kıyaslayınca "Uzayda yaşıyormuşuz, haberimiz yokmuş" diyorum.

? Hayatınız bir film olsa kim yönetirdi: Ferhan Özpetek mi Wachowski kardeşler mi?

Ferzan Özpetek beraber çalışma fırsatı yakaladığım çok sevdiğim ve değer verdiğim bir yönetmen. Onun bakış açısından kendi hayatımı izlemek çok zevkli olurdu. COVID-19 sonrası da Wachowski kardeşlerin ilgisini çekebilir. İkisine de hayır demem (gülüyor)...

? İmkanınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Muhsin Ertuğrul mu Afife Jale mi?

Afife Jale.

? İlkinde 48 bin, ikincisinde 266 bin takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?

Twitter'ı hayatımdan çıkaralı üç seneden fazla oldu sanırım. Bir kere bile girip bakmadım. Instagram'a da geç girdim, çok aktif kullandığımı söyleyemem ama eğlenceli buluyorum.

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi Pamuk Prenses mi?

Aslında hiçbiri Kibritçi Kız kadar çekmedi. Beni mahveden tek masaldır. Kar yağarken donmamak için o son kibritle ısınmaya çalışması... Devam edemeyeceğim.

? Patronun mangal partisinde köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Ben eğer güzelse köpeğe veririm. Dayanamam.

İlişkilerde başarılı biri değilim, kötü örnek olmak istemem...

? Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

Bence gözünün içine bakmak.

? Hangisini daha güzel oynarsınız: Kimselere aşık olamayanı mı her aşkı kötü biteni mi?

Aşkla ilgili yazılmayan bir senaryo versiyonu sanırım kalmadı. Aşkın her halini gördük görmeye de devam ediyoruz. Tercih hakkım içinde aşk olmayan bir senaryo olurdu, başka hayatlar, karakterler, durumlar, hikayeler...

Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU

? Peki gerçek hayatta hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Karşılıksız aşk.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz insanıyım. Hayatımın geri kalanını hiç kış görmeden geçirebilirim, bir kere de aklıma gelmez.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık iki taraf için de en doğrusu olur diye düşünüyorum ama dediğim gibi ikili ilişkilerde çok da başarılı bir insan değilim, insanlara kötü örnek olmak istemem...

? En son rol aldığınız ve Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan oyundan: "Sevmediğin için suçlu musun hırçın mısın?"

Bu durumlar her kişiye ve her ilişkiye göre değişir zaten o yüzden üstüne hikayeler yazılır, herkesin kendine ait bir hikayesi var. Haksız olduğum da hırçın olduğum da suçlu olduğum da oldu. Ne fark eder? Sonunda hepsi bir gün bitmiyor mu?

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

Yalan yalandır. Pek hoş görülecek bir tarafı yok benim için.

? Bir insan için hangisi daha ağırdır? İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?

Zorunluluk hali en zoru herhalde, günümüzde insanlar nelere katlanmak zorunda kalıyor. Özellikle kadınlar için bu durum daha geçerli ne yazık ki ve bu düzenin değişmesi için her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. Hiç kimse susmamalı, kabullenmemeli. Her zaman daha iyi bir alternatif vardır ve bu herkes için geçerlidir, kimse vazgeçilmez değil.

? Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Tek başına da başkasının, başkalarının yanında da ağladım. Hatta son oyunum 'Killology'de seyircinin karşısında hiç durmadan 20 dakika falan ağlıyordum rol gereği. Her versiyonunu yaşamış biri olarak bu soruya "Benim için gülmekle ağlamak arasında fark yok" diyebilirim.

? Birkaç soru sonra aynı soruyu yanlışlıkla tekrar sordum: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

Neden beni sürekli ağlatmaya çalışıyorsun? Az önce birinin yanında ağladım. Hadi hatırını kırmayayım, senin omuzunda da ağlayayım istersen...

? Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir amca var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Avaz avaz bağırırım. Şaka şaka, bırakırım uyusun n'olacak... O da istemezdi herhalde benim omzumda uyumayı (gülüyor)...

KÜÇÜK KEYİFLER...

Evde yalınayak dolaşırım

? Tavla mı satranç mı?

Tavla. Konu tartışmaya kapalıdır.

? Tekne mi karavan mı?

Tekne, tekne, tekne...

? Bodrum mu Çeşme mi?

Datça-Selimiye desem?

? Deniz mi havuz mu?

Havuza hiçbir koşulda girmem, asla hijyenik bulmuyorum. Tercihim her zaman denizden yana. Ama köpekbalığı fobim var. Beni yakından tanıyan herkes bilir hatta bunu yenmek için scuba diving yapmaya başladım ve şu anda 'rescue'yum (kurtarma). Hayatım çelişkilerle dolu (gülüyor)...

? Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık. Ayvalık çocukluğumun geçtiği yerlerden, hatırası çok.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Tereddütsüz kırmızı et. Birkaç yıldır da kırmızı eti sadece düzenli spor yaptığım için yemem gereken miktarda yiyorum ve onun dışında tüketmemeye çalışıyorum. Bununla ilgili çok fazla şey okudum, izledim, dinledim. Hayatımdan tamamen çıkaramasam da minimuma indirmiş olmak bile beni biraz rahatlatıyor.

? Ketçap mı mayonez mi?

Ketçap. Ama patates kızartması ve ketçap... Ağlayacağım galiba, en son ne zaman yedim, hatırlamıyorum... Hayat mı bu!

? Kedici misiniz mi köpekçi mi?

Bana hayvan olsun da ne olursa olsun, hiç fark etmez. Ama hep köpeğim oldu. Şu anda da iki tane var. İleride onların da anlaşabileceği bir kediye denk gelirsem seve seve evimizi açarız.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-sosyal medya-YouTube mu pijama-terlik-televizyon mu?

YouTube'u müzik dinlemek dışında hiç kullanmadım. Video falan izlemekten aşırı sıkılıyorum. Evde izlediğim bir şey yoksa da sürekli müzik açıktır. Çıplak ayak dolaşırım, terliğim yok (gülüyor)!

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

Horlayan birini horluyorsun diye uyandırınca "Aa pardon" deyip horlamadan uyumaya devam edeni hiç görmedim. Kulağıma müziğimi takar, keyfime bakarım.

HAYAT BİLGİSİ....

20'lerimde eğlendim 30'larımda çalıştım 40'ımda anladım...

? 45 yaşındasınız. Hangi dönem daha güzeldi? 20'ler mi 30'lar mı?

20'lerimde okudum, öğrendim, gezdim, keşfettim, yedim içtim, eğlendim. 30'larımda çalıştım. 40'ımda anladım.

? Yakışıklı doğmuş biri olarak anladığınız ne? Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Pompalanan güzellik ve zenginlik algısından çok rahatsızım. Mutluluğun güzellikle ve parayla geldiğine asla inanmıyorum. Sınırlı bir konfor alanı olabilir evet ama o kadar.

Serkan Altunorak, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında yayınlanan, William Shakespeare'in unutulmaz komedilerinden "Hırçın Kız"da başrolü Birce Akalay ile paylaşıyor.

ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ

Gamsızlara hep hayran olmuşumdur

? Sofrada hangisiyle daha lezzetli tartışılır? Kafka mı Dostoyevski mi?

Dostoyevski'yle başa çıkamayabilirim, ben Kafka'yı alayım.

? Peki o sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?

Gevezeye değil sofrada, hiçbir koşulda, hiçbir yerde tahammül edemem. Boş konuşan insan kadar yorucu çok az şey var.

? Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

Hayatımda bir gece hatırlamıyorum ki ertesi günü düşünmeden ya da o günün hesabını kapatmadan uyuyayım. Bu öğretilen bir şey değil, yaratılışla alakalı. İnsanın içinden gelen bir şey bu bence, gamsız insanlara hep hayran olmuşumdur.

? Picasso mu Dali mi?

Dali'yle arkadaş olmak isterdim.

? Tarih mi coğrafya mı?

Biyoloji! Hep çok meraklıydım.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?

Buradan bakınca gelecek beni korkutuyor, dünya olarak bizi çok da güzel günlerin beklemediğini düşünüyorum. Geçmişe dönmek, 70'lere gitmek isterdim.

? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

İkisi de çekilecek kahir değil.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI....

? Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?

Nazım.

? Mantı mı iskender mi?

Mantı. Her gün.

? Barış Manço mu Cem Karaca mı?

Barış.

? Gündoğumu mu günbatımı mı?

Günbatımı.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

Marilyn.

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

Ayşen Gruda.

Kaynak: Hürriyet