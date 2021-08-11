Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
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Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak siyah mayolu bir pozunu paylaşan Forbes'e ilk yorum Hamza Yazıcı'dan geldi.

Kanal D ekranında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Camdaki Kız dizisinde oynayan Hamza Yazıcı, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

OYUNCUDAN YORUM GECİKMEDİ

Tatilin tadını çıkaran Şenay Forbes, son olarak siyah mayolu cesur bir pozunu paylaştı. Sevgilisinin mayolu pozuna sessiz kalamayan Hamza Yazıcı ise kalp ve alev emojisi yorumu yaptı.

Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi

Forbes daha sonra da Instagram hesabının hikaye kısmında sevgilisiyle denizde çekilen bir pozunu paylaştı.

Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi

İşte Şenay Forbes'in dikkat çeken pozları...

Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Şenay Forbes siyah mayolu pozunu paylaştı, ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi - Haberler Magazin
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