Sempozyuma katılımda yanan ormanlık alanlar için fidan bağışı şartı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek "4. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı"na katılacak yerli ve yabancı akademisyenler fidan dikimi için bağışta bulunacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, AA muhabirine, sempozyumun 26-28 Kasım'da Manavgat'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Eroğlu, sempozyumun, yanan ormanların yeşermesine katkı sunmak amacıyla farklı bir boyutta planladığını ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini aktardı.

Manavgat'ta zarar gören ormanlık alanların tüm dünyada üzüntüyle karşılandığını belirten Eroğlu, "Antalya'da bizleri çaresiz bırakan, canımızı yakan yangınlar oldu. Manavgat'ta ağaçlar ciddi şekilde zarar gördü. Akademisyenler olarak ne yapabiliriz mantığıyla düşünürken akademisyenliği, sanatımızı bu projeyle farklı bir boyuta taşımak istedik. Bu sene sanatçılarımız, akademisyenlerimiz bildirileri ve sanat eserleriyle fidan dikimine katkıda bulunacaklar." diye konuştu.

Eser sunumları 5 fidan, bildiriler 20 fidan diktirecek

Eroğlu, çalıştayın uluslararası alanda akademisyenler tarafından da büyük bir destek gördüğünü ifade ederek, Avrupa'dan akademisyenlerin çevrim içi olarak katılımda bulunacaklarını aktardı.

Akademisyenlerin etkinliğe fidan bağışı ile katılacaklarına işaret eden Eroğlu, "Sanatçılarımız eserleriyle katılım sağlayacaklarsa 5, bildiri sunacaklarsa 20 ağaç dikimi gerçekleştirecekler. Bu şekilde yanan ormanları canlandıracak, sanatımızla doğaya can vereceğiz. Bu mücadeleye desteğimizi, duyarlılığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Eroğlu, akademisyenler olarak ellerini taşın altına koyduklarını dile getirerek, "Yanan ormanlara yeniden hayat vermek için senin de bir fidanın olsun" sloganıyla 200'e yakın eser katılımı beklediklerini kaydetti.

Bunun da 1000'in üzerinde fidan dikimini sağlayacağına dikkati çeken Eroğlu, "Yurt dışından katılan sanatçılarımız uzaktan bildiri sunumları yapacaklar. Sergilerimiz de bu nedenle şimdilik çevrim içi olacak. İnşallah güzel bir başlangıçla Türkiye'nin yanan ormanlarına yeniden can vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eser ve bildirilerimizle gelecek kuşaklara yemyeşil bir Türkiye bırakacağız"

Eroğlu, akademik çalışmaların fidana dönüşmesinin özel ve önemli bir farkındalık olacağını, etkinliğe katılmak isteyen tüm akademisyen ve sanatçıların başvuruda bulunabileceklerini aktardı.

"Manavgat'ın yeşillenmesi için, gelecek kuşaklara ormanlar aktarmak ve dikili fidanlar bırakmak için 'Biz de varız' diyen herkesi bildiri ve eserleriyle bekliyoruz. İnşallah eser ve bildirilerimizle gelecek kuşaklara yemyeşil bir Türkiye bırakacağız." diyen Eroğlu, etkinliğimizin ilk günü Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği alanda fidanların dikileceğini belirtti.

Eroğlu, etkinliğe katılan akademisyenlerin doğa üzerine çeşitli konuları baz aldığını ifade ederek, katılım sağlayacak akademisyenlerin güzel sanatlar alanında tüm konuları işleyebileceğini vurguladı.

Sempozyum ve çalıştayın dönem başkanlığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Üçer üstlenirken, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyeleri, Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye'nin çeşitli illerinden 7 üniversite de sanatsal ve teknik destekte bulunacak.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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