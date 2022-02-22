Savaşın eşiğindeki Rusya mı yoksa Ukrayna mı daha güçlü? İşte iki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştırması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne barışın korunması talimatı verdiğini duyurdu. Putin'in aldığı karar dünyayı ayağa kaldırırken, yüzlerce Rus askerinin tanklarla gece saatlerinde bölgeye giriş yaptığı ve savaşın artık an meselesi olduğu kaydedildi.

RUSYA DÜNYA SIRALAMASINDA 2. SIRADA

Savaşın eşiğine gelinen bölgede, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri de en az diğer etmenler kadar merak ediliyor. Global Firepower'ın 2021 raporuna göre Rusya, ordu bakımından dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Ukrayna ise listenin 25. sırasında bulunuyor.

ASKERİ PERSONEL SAYISINDA İKİ ÜLKE ARASINDA CİDDİ BİR FARK VAR

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon, Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

RUSYA SAVUNMA BÜTÇESİNDE MİLYARLARCA LİRALIK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar. Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar. Ukrayna'nın dış borcu 130 milyar dolar iken Rusya'nın dış borcu 539 milyar 600 milyon dolar. Dış borç bakımından Ukrayna, Rusya'dan 409 milyar 600 milyon dolar daha iyi durumda. Diğer yandan Rusya 432 milyar 700 milyon dolar döviz rezervine sahipken Ukrayna'nın döviz rezervi 18 milyar 810 milyon dolar.

RUSYA'DA 1540, UKRAYNA'DA İSE 111 HELİKOPTER VAR

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144. Ukrayna'nın toplam hava aracı 285. Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Aralarındaki fark 747. Küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada bulunan Rusya 742, Ukrayna 25 saldırı uçağına sahip. Ayrıca Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor. Rusya'nın 538, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut. Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var. Ukrayna ise 2430 tanka sahip. Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var. Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor. Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

UKRAYNA ORDUSUNUN DENİZALTISI YOK

Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor, Rusya'nın ise bir uçak gemisi mevcut. Rusya 64 denizaltı sahibi iken Ukrayna ordusunun denizaltısı yok. Keza Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken bu rakam da Ukrayna ordusu açısından sıfır. Ukrayna'nın bir Rusya'nın ise 11 fırkateyni bulunuyor. Rusya 85, Ukrayna 0 korvete sahip. Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.