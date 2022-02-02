Saplantılı hayranı kendisi için cinsiyet dahi değiştiren Ceylan Ertem isyan etti: Şikayetçi olacağım

Şarkılarındaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceylan Ertem'in başı saplantılı hayranıyla derde girdi. 5-6 yıldır bir kadın hayranı tarafından takip edilerek rahatsız edildiğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı son olaydan sonra Twitter hesabından isyan etti.

"DİNLEYİCİLERİMLE SAMİMİ BİR İLİŞKİ İÇİNDEYDİM"

Saplantılı hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve gittiği her şehre geldiğini söyleyen Ertem, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "2006 yılından bu yana profesyonel olarak şarkıcı-şarkı yazarı olarak bir kısmınızın hayatındayım. Yıllar geçtikçe daha yakından bu yolculuğumun tanığı oldunuz. Bu süreçte bende bir çok sıkı dinleyicimin üniversite hayatlarına, evliliklerine, nasıl başarılara imza attıklarına şahit oldum, çok bebeğin isim annesi oldum ve bu ilişki biçiminden memnun da oldum. Ancak her zaman bu ilişki belirli bir mesafe-saygı çerçevesinde ilerledi, gelişti."

"KADIN DİNLEYİCİM HİSLERİNİ YAZMAYA BAŞLADI, OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

"Şöyle ki bundan sanırım 5-6 yıl evvel bir dinleyicim de tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. Yavaş yavaş göz aşinalığı oluştu. Bir kadın dinleyicimdi. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine net olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı."

"BENİ HER YERDE TAKİP ETMEYE BAŞLADI"

"İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım. Yaşadığı şehri değiştirdi, İzmir'de yaşarken, (o dönemler yaşadığım) Anadolu Hisarı'na taşındığını yazdı. Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini açıkça belirttim. "

"BENİM İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRİP KENDİNE EN SEVDİĞİM ERKEK İSMİNİ VERDİ"

Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. (Hatta bu değişimin 'benim için' olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten bende gözlerimle görüyordum) Adını en sevdiğim erkek isminden seçti. Bir dönem bir sevgilim olduğunda 'bana bunu nasıl yaparsın' minvalinde mesajlar gönderdi."

Ceylan Ertem

"YAŞADIĞIM KÖYDE BENİ ARAMAYA BAŞLAMIŞ"

"Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri 'yine' öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak."

"EVİME YEMEK GÖNDERMESİ BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA OLDU"

"Bu akşam ise 'hayranıyım' diye yalan söyleyerek, benim de zaman zaman sipariş verdiğim bir restoranta adıma sipariş vermiş. Siparişi alan mekan faturayı gönderince tam olarak nerede yaşadığımı öğrenmiş. (Mekanlara da uyarımdır, aman ne olur bu tür şeylere dikkat edelim) Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm. Konserlere korumayla giden biri değilim, düşünüyorum. Konserlerde o yüzün olduğu tarafa bakamıyorum. Onun olduğu yöndeki dinleyicilerimle iletişimim sıfır. Kuliste bir şey göndermiş midir kaygısı yaşıyorum. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. "

"YAŞADIĞIM YERDEKİ BEKÇİYİ UYARDIM, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Şu an kovid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Yaşadığım yerdeki bekçiyi uyarıyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Kovid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim. Öte yandan arkamda güçlü, gerçek insanlar var. İyi ki varsınız. Her şeyin çaresi vardır diye düşünmek istiyorum. Ve yalnız olmadığımı biliyorum. Kimse kendini bu tür durumlarda çaresiz ve korkak hissetmesin isterim. Ama ben bu akşam gerçekten korktum. Hem karşımdakinden, hem kendimden, hem beni sevenlerin, ailemin kaygıları sebebiyle duyacakları üzüntüden. Yine de bu 5 yıllık süreci paylaşmak istedim."